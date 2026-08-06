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Yaşam

Geçen yıl çaresizlikten yapmıştı, bu yıl nedeni bambaşka! Meydanda 6 ton patatesi ücretsiz dağıttı

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Amasya'nın Suluova ilçesinde geçen yıl tarlada kalan ürününün israf olmaması için bir römork dolusu patatesi halka dağıtan genç çiftçi, bu yıl da fiyatıyla yüzünü güldürdüğü patateslerini vatandaşlarla ücretsiz paylaştı. Çiftçi Sergen Doğan'ın tarlada toplam 150 bin TL'ye satabileceği 6 ton patatesi halk 10 dakika içinde kapış kapış aldı. İzdihamı ise polis ve zabıta önledi.

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Amasyalı genç çiftçi Sergen Doğan, bu yıl fiyatıyla yüzünü güldürdüğü patateslerini vatandaşlara ücretsiz dağıttı. 6 ton patates dakikalar içinde tükendi.

GEÇEN YIL 'İSRAF OLMASIN' DİYE DAĞITMIŞTI

Tarım makineleri alanında üniversite eğitimi alan 22 yaşındaki Sergen Doğan, mezun olduktan sonra memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Ayrancı köyüne dönerek ailesiyle birlikte çiftçilik yapmaya başladı. Geçen yılki patates veriminin oldukça yüksek olmasına rağmen ürünlerini satacak pazar bulmakta zorlanan Doğan, ürünün tarlada kalmaması ve israf olmaması adına dağıtım yapmaya karar vermişti. Hasat edilen ürünleri traktör römorkuna yükleyip ilçe meydanının yolunu tutan genç, çuval çuval patates dağıtmıştı.

Geçen yıl çaresizlikten yapmıştı, bu yıl nedeni bambaşka! Meydanda 6 ton patatesi ücretsiz dağıttı
Başlık ResmiGeçen yıl çaresizlikten yapmıştı, bu yıl nedeni bambaşka! Meydanda 6 ton patatesi ücretsiz dağıttı

300 TONDAN FAZLA ÜRETİM YAPTI

Bu yıl ise verimli başlayan hasatla yüzü gülen Doğan'ın ürünleri tarlada kilosu 25 TL'den alıcı buldu. 50 dekar arazisinde 300 tondan fazla üretim yaptı.

Geçen yıl çaresizlikten yapmıştı, bu yıl nedeni bambaşka! Meydanda 6 ton patatesi ücretsiz dağıttı
Başlık ResmiGeçen yıl çaresizlikten yapmıştı, bu yıl nedeni bambaşka! Meydanda 6 ton patatesi ücretsiz dağıttı

BU YIL DA MUTLULUKTAN DAĞITIM YAPTI

Rekolteden ve satışlardan memnun olan genç çiftçi, kardeşiyle birlikte ürünlerini traktöre yükledi. Pazar alanında ücretsiz dağıtım yapacağını bir gün önceden sosyal medyada duyurdu. Bunun üzerine halk pazar alanına yöneldi. İlgiden yolun kapanması üzerine izdiham yaşanmaması için polis ve zabıta ekipleri devreye girdi. Traktör, spor salonu bahçesine yönlendirildi. Çuval çuval dağıtılan patatesler yaklaşık 10 dakika içinde tükendi.

Geçen yıl çaresizlikten yapmıştı, bu yıl nedeni bambaşka! Meydanda 6 ton patatesi ücretsiz dağıttı
Başlık ResmiGeçen yıl çaresizlikten yapmıştı, bu yıl nedeni bambaşka! Meydanda 6 ton patatesi ücretsiz dağıttı

"İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞMASINI İSTEDİK"

Düşüncelerini paylaşan genç çiftçi Doğan, "Geçen yıl ürünümüz hak ettiği değeri görmüyordu. Çok ucuzdu. Tarlada israf olmaması için 8 ton patatesi dağıtmıştık. Bu sene ise mahsullerimiz çok güzel. Kazandık, emeğimizin karşılığını aldık. 6 ton patates dağıttık. Böylece halkımızı mutlu edip ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını istedik." dedi.

Çiftçi Sergen Doğan
Başlık ResmiÇiftçi Sergen Doğan

Gençlerin tarıma yönelmesi gerektiğini belirten çiftçi Sergen Doğan, tarlasında daha fazla verim almak için bilgi ve tecrübesini artırmak için çalışacağını vurguladı.

Geçen yıl çaresizlikten yapmıştı, bu yıl nedeni bambaşka! Meydanda 6 ton patatesi ücretsiz dağıttı
Başlık ResmiGeçen yıl çaresizlikten yapmıştı, bu yıl nedeni bambaşka! Meydanda 6 ton patatesi ücretsiz dağıttı

"İNSANLARA ÇOK GÜZEL ÖRNEK OLDU"

Yüzlerce vatandaşın patates aldığını gören esnaf Murat Kılıç da, "Patates dağıtan arkadaşı tebrik etmek lazım. İnsanlara çok güzel örnek oldu." ifadelerini kullandı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Suluova
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