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İstanbul'un göbeğinde pes dedirten yolculuk! Bir yandan saç kesti, bir yandan da... O anlar saniye saniye kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sultangazi'de motosiklet üzerinde yolculuk yapan bir berber, seyir halindeki sürücüyü tıraş etti. Trafikte yaşanan tehlikeli anlar pes dedirtirken, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Trajikomik olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki bir motosikletin arkasında oturan berber, motosikleti kullanan arkadaşını tıraş etmeye başladı. 

İstanbul'un göbeğinde pes dedirten yolculuk! Bir yandan saç kesti, bir yandan da...O anlar saniye saniye kamerada - 1. Resim

BİR YANDAN SAÇ KESTİ, BİR YANDAN DENGEDE DURMAYA ÇALIŞTI

Tehlikeli yolculuk sırasında berber, tıraş makinesiyle sürücünün saçlarını kısaltırken, bir yandan ise dengesini kaybetmemeye çalıştı. O anlar, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. 

İstanbul'un göbeğinde pes dedirten yolculuk! Bir yandan saç kesti, bir yandan da...O anlar saniye saniye kamerada - 2. Resim

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerde berberin, motosiklet hareket halindeyken saç kesimi yaptığı, sürücünün ise tıraşa rağmen motosikleti kullanmaya devam ettiği görüldü. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, tepki çekti. İzleyenler, hem şaşkınlık yaşadı hem de tehlikeli hareket nedeniyle tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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