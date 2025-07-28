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Örtü altında korumaya alındı! Sarıgöl Ovası beyaz gelinliğini giydi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Örtü altında korumaya alındı! Sarıgöl Ovası beyaz gelinliğini giydi
Üzüm, Tarım, Manisa, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda, dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağları beyaz gelinliğini giydi. Üzüm bağlarındaki koruma amaçlı beyaz kanaviçe örtü çalışmaları görsel şölene dönüştü. Bağların örtü altına alınmasıyla birlikte ova adeta beyaza büründü.

Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda, dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağlarında koruma amaçlı beyaz kanaviçe örtü çalışmaları tamamlandı. Bağların örtü altına alınmasıyla birlikte ova adeta beyaz gelinliğe büründüYaklaşık 113 bin dekarlık alanda başta Çekirdeksiz Sultaniye olmak üzere dokuz farklı üzüm çeşidi yetiştirilen Sarıgöl Ovası'nın bu yıl yüzde 90'ı örtü altına alındı. Haziran ayında başlatılan örtüleme çalışmaları, aşırı sıcaklara rağmen örtü ekipleri tarafından titizlikle tamamlandı. Özellikle Buldan-Alaşehir karayolu güzergahında seyir halinde olan sürücüler ve yolcular, beyaz örtülerle kaplanan bağların oluşturduğu manzarayı cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.

Örtü altında korumaya alındı! Sarıgöl Ovası beyaz gelinliğini giydi - 1. Resim

"KORUMA AMAÇLI ÖRTÜ HER GEÇEN YIL ARTIYOR"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, her yıl doğa olaylarına karşı üzüm bağlarının koruma altına alındığını belirterek, "Sarıgöl Ovası'nda her yıl üzüm bağlarımızı dolu, sıcaklık, çiy, kırağı gibi doğa olaylarına karşı koruma altına alıyoruz. Her geçen yıl örtüleme oranı artıyor. Bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle daha fazla üretici örtü kullandı. İlçemizde ova ve yayla olmak üzere 113 bin dekarlık alanda dokuz tür üzüm yetiştiriliyor. Bunların başında ise Sultaniye üzüm geliyor. Bu yıl bağların yüzde 90'ı örtü altına alındı." dedi.

Örtü altında korumaya alındı! Sarıgöl Ovası beyaz gelinliğini giydi - 2. Resim

 

"ÇİFT YÖNLÜ KORUMA YAYGINLAŞIYOR"

Ziraat Odası Başkanı Ülgen, son yıllarda üzüm bağlarında hem dolu tülü hem de beyaz kanaviçe ile çift yönlü koruma yapıldığını belirterek, "Bu örtüler bankalardan kredi desteğiyle alınabiliyor. Üreticilerimiz isterse bu imkândan faydalanabilir." ifadelerini kullandı.

Örtü altında korumaya alındı! Sarıgöl Ovası beyaz gelinliğini giydi - 3. Resim

 

"ÜZÜMÜNÜZÜ GÜVENİLİR FİRMALARA SATIN"

Üreticilere uyarıda bulunan Ülgen, üzüm satışı konusunda temkinli davranılması gerektiğini vurgulayarak, "Üreticilerimiz mutlaka peşin satış yapsın ya da güvenilir firmalara ürünlerini versin. Tereddüt yaşayanlar ziraat odamıza gelerek satacakları kişi veya firmanın adını versin. Biz araştırma yaparak olumlu ya da olumsuz bilgisini kendilerine iletiyoruz. Bu yıl rekolte düşük ama üzüm fiyatı iyi olacak, acele etmeyin." diye konuştu.

Örtü altında korumaya alındı! Sarıgöl Ovası beyaz gelinliğini giydi - 4. Resim

"BAĞLAR GELİNLİĞİNİ GİYDİ"

Sarıgöllü üzüm üreticisi Serhat Akkaya ise üzüm bağlarının beyaz örtülerle gelinlik giymiş gibi göründüğünü belirterek, "Bağlarımızı aşırı sıcak, dolu, iri taneli yağmur, toz, çiy ve kırağı gibi doğa olaylarından korumak amacıyla örtü altına alıyoruz. Örtülerimiz, hasat bitene kadar bağların üzerinde kalıyor." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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