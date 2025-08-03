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Sivas-Karadeniz ulaşımı 100 kilometre kısalacak! 27 kilometre cep rahatlatacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sivas-Karadeniz ulaşımı 100 kilometre kısalacak! 27 kilometre cep rahatlatacak
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas’ta Doğanşar ile Koyulhisar arasındaki 27 kilometrelik yeni yolun yapımı sürerken, projenin Sivas-Karadeniz ulaşımını 100 kilometre kısaltması bekleniyor. Vali Yılmaz Şimşek, yolun bölgeye ekonomik ve ulaşım açısından büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Sivas’ta Doğanşar ile Koyulhisar ilçeleri arasında ulaşımı kolaylaştıracak olan 27 kilometrelik yeni yolun yapım çalışmaları aralıksız sürüyor. Sathi kaplamalı tek yol standardında projelendirilen güzergah, bölge halkı için büyük önem taşıyor. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise çalışmaları yerinde inceledi.

Sivas-Karadeniz ulaşımı 100 kilometre kısalacak! 27 kilometre cep rahatlatacak - 1. Resim

Yetkililerden bilgi alan Vali Şimşek, 27 kilometrelik yol sayesinde ulaşımın ciddi manada kolaylaşacağını söyleyerek, "İnşallah bu yol bittiği zaman Sivas’la Karadeniz bağlantısı daha da güçlenmiş olacak ve tahminlerimize göre yolda 100 kilometrelik bir kısalma olacak. Sivas’tan Karadeniz’e, Karadeniz’den Sivas’a daha kolay ulaşılmış olacak" dedi.

27 KİLOMETRELİK BİR YOL

Bu yıl yolun 2,5 kilometresinin bitirileceğini ifade eden Vali Şimşek, "Bugün Doğanşar ilçemizdeydik. Şu anda da geçtiğimiz mayıs ayı içerisinde yapımına başlanan Doğanşar-Koyulhisar yolunun yapım çalışmalarında incelemelerde bulunuyoruz ve arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Bu yol toplam 27 kilometrelik bir yol. İnşallah bu yıl içerisinde 2,5 kilometresi bitirilecek. Hemen arkamızdaki Ütük Köprüsü tamamlanmış olacak. 2-3 yıl içerisinde de yolun tamamının bitirilmesi hedefleniyor. Ben şimdiden yöre halkımıza ve Doğanşar ilçemize hayırlı olsun diyorum" dedi.

Sivas-Karadeniz ulaşımı 100 kilometre kısalacak! 27 kilometre cep rahatlatacak - 2. Resim

"SİVAS, KARADENİZ'E DAHA DA YAKLAŞACAK"

Yolun tamamlanmasının ardından Sivas’ın Karadeniz Bölgesine daha da yaklaşacağını belirten Şimşek, "Gerçekten yöre için çok önemli bir yol. Doğanşar’ın istikbali değiştirecek ve Doğanşar’ı lokasyon olarak daha da güçlendirecek olan bir yol. Geminbeli Geçidine alternatif teşkil edecek bir yol. İnşallah bu yol bittiği zaman Sivas’la Karadeniz bağlantısı daha da güçlenmiş olacak ve tahminlerimize göre yolda 100 kilometrelik bir kısalma olacak. Sivas’tan Karadeniz’e, Karadeniz’den Sivas’a daha kolay ulaşılmış olacak. Ben bu yolu yöremize kazandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti Grup Başkanımız Abdullah Güler Bey'e, yine ulaştırma bakanımıza desteklerinden dolayı, milletvekillerimize diğer yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bu yolun yapımını üstlenen firmamıza da şimdiden kolaylıklar diliyor, kazasız belasız bir yol çalışması temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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