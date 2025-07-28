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Tarihi başarı: IDA E-Sports, PUBG Mobile Dünya Kupası'nda büyük finale yükseldi!

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Tarihi başarı: IDA E-Sports, PUBG Mobile Dünya Kupası&#039;nda büyük finale yükseldi!
Yaşam Haberleri

İhlas Holding bünyesindeki İDA E-Sports, Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen PUBG Mobile World Cup 2025'te grup aşamasını ilk 8'de tamamlayarak büyük finale yükseldi. 3.500.000 dolarlık ödül havuzlu turnuvada dikkat çeken bir performansa imza atan temsilcimiz, 86.000 dolarlık ödülün de sahibi oldu. 13 Ağustos'ta oynanacak büyük finalde hedef mutlak şampiyonluk!

İhlas Holding bünyesindeki IDA E-Sports, PUBG Mobile World Cup 2025'te tarihe geçmeye devam ediyor.

Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen ve dünyanın en iyi takımlarının kıyasıya mücadele ettiği bu prestijli turnuvada, IDA E-Sports grup aşamasını ilk 8'de tamamlayarak büyük finale katılmaya hak kazandı.

Tarihi başarı: İDA E-Sports, PUBG Mobile Dünya Kupası'nda büyük finale yükseldi! - 1. Resim

Bayrağımızı gururla taşıyan temsilcimiz, toplamda 3.000.000 dolarlık ödül havuzuna sahip olan bu turnuvada adeta fırtına gibi esti. Grup aşamalarında sergilediği dikkat çekici performansla öne çıkan IDA E-Sports, 18 maçlık zorlu maratonda özveri, takım uyumu ve istikrarlı skorlarla beklentileri aştı.

Tarihi başarı: İDA E-Sports, PUBG Mobile Dünya Kupası'nda büyük finale yükseldi! - 2. Resim

Bu etkileyici sonuçla birlikte IDA E-Sports, aynı zamanda 86.000 dolarlık ödülün de sahibi oldu.

BÜYÜK FİNAL 13 AĞUSTOS'TA

Takımın önünde şimdi çok daha zorlu bir yol var. Temsilcimiz, 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak büyük finalde şampiyonluk için sahneye çıkacak. IDA E-Sports'un tek hedefi ise mutlak şampiyonluk.

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