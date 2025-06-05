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Bir 'tık'la yarım milyon lirasından oldu! Ekipler seferber oldu: 7 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan bir vatandaşın internet dolandırıcılarına yaklaşık yarım milyon kaptırması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. İstanbul, Aksaray, Sivas ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı.

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde ikamet eden bir kişi, internet üzerinden toplam 542 bin lira dolandırıldı.

Bir 'tık'la yarım milyon lirasından oldu! Ekipler seferber oldu: 7 şüpheli yakalandı - 1. Resim

7 AYRI ADRESTE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İhbar üzerine Gökçebey Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul, Aksaray, Sivas ve Şanlıurfa'da toplam 7 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Bir 'tık'la yarım milyon lirasından oldu! Ekipler seferber oldu: 7 şüpheli yakalandı - 2. Resim

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Yapılan adli aramalarda 25 adet dijital materyal ile 10 bin dolar nakit para ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 5'i adli makamlara sevk edilerek tutuklandı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların dijital güvenliği için tehditlere karşı mücadelenin gece gündüz demeden sürdüğü belirtildi.

Bir 'tık'la yarım milyon lirasından oldu! Ekipler seferber oldu: 7 şüpheli yakalandı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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