Çocukların kavgasına silahla müdahale etti! Pes dedirten anlar kamerada

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kişi, çocuklar arasında çıkan kavgaya silahla müdahale etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şahıs gözaltına alındı.

Merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesinde dün akşam saatlerinde bir sitede çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

SİTE BAHÇESİNİ BİRBİRİNE KATTI

Evinin balkonundan, çocuğunun da karıştığı kavgayı gören baba M.R.T, tabancayla sitenin bahçesine indi. Kavgaya karışan çocuklar ile ailelerinin bulunduğu bölgeye yönelen M.R.T., alanda bulunan kişilerle tartıştı.

UZAKLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILDIĞI SIRADA ATEŞ ETTİ

Tabancasını çıkarınca çevredekilerin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılan M.R.T, bu sırada bir el ateş etti. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından ihbar üzerine siteye polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan M.R.T, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.