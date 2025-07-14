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Otomobil marketin içine daldı! Korkunç anlar saniye saniye kamerada

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sancaktepe'de, kontrolden çıkan bir otomobil, marketin önünde bulunan meşrubat dolaplarına çarptı. Korkunç kazada ortalık savaş alanına dönerken o anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dehşete düşüren görüntüler Sancaktepe'den geldi. Mevlana Mahallesi Ilık Sokak'ta seyreden, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, bir marketin önünde duran, meşrubatların bulunduğu 2 dolaba çarptı.

Otomobil marketin içine daldı! Korkunç anlar saniye saniye kamerada - 1. Resim

Aracın çarpıp devirdiği dolapta hasar meydana geldi. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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