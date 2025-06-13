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Yok böyle canilik: Yaşlı adamı döverek böyle öldürmüşler! Arkalarında ise tüyler ürperten senaryo bıraktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yok böyle canilik: Yaşlı adamı döverek böyle öldürmüşler! Arkalarında ise tüyler ürperten senaryo bıraktılar
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen korkunç olayın detayları ortaya çıktı. İlçede yalnız yaşayan Ahmet Cavıldak, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. İlk etapta olay intihar olarak değerlendirilirken, yapılan otopsi sonucu yaşlı adamın darp edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen korkunç olayın tüyler ürperten gerçekleri ortaya çıktı.

10 Ağustos 2020 tarihinde Ünye ilçesi Tepeköy Mahallesi’nde yalnız yaşayan Ahmet Cavıldak, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Yok böyle canilik: Yaşlı adamı döverek böyle öldürmüşler! Arkalarında ise tüyler ürperten senaryo bıraktılar - 1. Resim

İNTİHAR ETMEMİŞ... DARP EDİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

İlk etapta olay intihar olarak değerlendirilirken, yapılan otopsi sonucu yaşlı adamın darp edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Sefa S. (29), Nurullah K. (23) ve Hamdican A. (25) hakkında "kasten adam öldürmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından dava açıldı. Ünye Ağır Ceza Mahkemesi, 3 sanığı müebbet hapis ve 6’şar yıl hapis cezasına çarptırdı.

İŞKENCE ANI CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLMİŞ

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 3 Şubat 2025 tarihinde yerel mahkemenin kararını onayarak cezaları kesinleştirdi. Olayın ardından ortaya çıkan görüntülerde, sanıklardan birinin işkence anlarını cep telefonuyla kayda aldığı, diğer 2 kişinin de yaşlı adamı darp ettiği anlar net şekilde görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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