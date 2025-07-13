Yolculukları ölümle bitti! Minibüsle çarpışma faciaya yol açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İHA 13 Temmuz 2025 20:41 - Güncelleme: 13 Temmuz 2025 21:03 - Güncelleme:

Bayburt-Erzincan kara yolunda seyreden hafif ticari araç, karşıdan gelen minibüsle çarpıştı. O anda yaşanan panik, anne ve 3 yaşındaki oğlunun hayatını kaybetmesiyle trajediye dönüştü. Yaralanan 6 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bayburt-Erzincan kara yolunun Mutlu köyü mevkiinde akşam saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı. Murat Osmanoğlu yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Polonya plakalı minibüsle şiddetli şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar oluşurken, kazanın meydana getirdiği panik büyüktü. İlgili Haber Feribotta panik anları! Bir anda suya atladı, vatandaşlar kurtardı ANNE VE 3 YAŞINDAKİ OĞLU CAN VERDİ Olay yerine hızla AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları zaman kaybetmeden titizlikle kurtardı. Yaralılardan anne Vildan Osmanoğlu ve 3 yaşındaki oğlu Furkan, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 6 yaralının tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. İlgili Haber AGS ve ÖABT soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İHAEditör: Cüneyt Akçatepe