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Feribotta panik anları! Bir anda suya atladı, vatandaşlar kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Feribotta panik anları! Bir anda suya atladı, vatandaşlar kurtardı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ-Pertek feribotunda alkollü bir yolcu, seyir halindeyken aniden suya atladı. Feribottaki vatandaşlar hemen müdahale ederek, boğulma tehlikesi geçiren şahsı kurtardı.

Elazığ-Pertek seferini yapan feribotta seyir halindeyken alkollü olduğu öğrenilen bir yolcu aniden suya atladı. Olay, feribottaki diğer yolcular arasında paniğe yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki M.H.A., feribot hareket halindeyken bir anda kendini göle bıraktı. Feribottaki bazı vatandaşlar hızla suya atlayarak, boğulma tehlikesi geçiren şahsı kurtardı.

Feribotta panik anları! Bir anda suya atladı, vatandaşlar kurtardı - 1. Resim

SAĞLIĞI NE DURUMDA?

İlk müdahale feribotta bulunan vatandaşlar tarafından yapılırken, durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi.

M.H.A., sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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