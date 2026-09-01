Taşınabilirlik ve güç dengesi: Excalibur G915 mi G920 mi?

Casper Excalibur G915 ile Casper Excalibur G920 arasındaki seçim, daha güçlü olanı bulmaktan çok doğru kullanım dengesini kurma meselesidir. Casper Excalibur G915 daha ince ve hafif alüminyum gövdesiyle hareketli kullanıcıya yaklaşırken, Casper Excalibur G920 daha yüksek sınıf ekran kartları, daha hızlı QHD panel ve daha güçlü adaptörle masa başındaki performansı öne çıkarır. İki model de 16 inç ekran, DDR5 bellek, çift M.2 NVMe depolama yuvası, MUX Switch ve özelleştirme seçenekleri sunar. Kararı belirleyen, cihazın ne kadar sık taşınacağı ve hangi performans yükünün çalıştırılacağıdır.

TAŞINABİLİRLİKTE CASPER EXCALİBUR G915 NEDEN ÖNE ÇIKAR?

Casper Excalibur G915, 358 x 262,95 x 20,5 mm ölçülerinde ve 2,3 kg ağırlığındadır. Alüminyum alaşımlı kasa, 16 inç ekranı 15,6 inç sınıfına yakın kompakt bir gövdede sunmayı hedefler. 80 Wh batarya da prizden uzak kullanım süresini destekleyen önemli bir avantajdır. Thunderbolt 4 bağlantısı, harici ekran ve hızlı veri aktarımı kullanan profesyoneller için esneklik sağlar. Bilgisayarını ev, okul, ofis veya etkinlik arasında düzenli taşıyan kullanıcı açısından 200 gramlık ağırlık farkı tek başına küçük görünse de adaptör ve çanta ile birlikte günlük konforu etkileyebilir.

GÜÇ TARAFINDA CASPER EXCALİBUR G920 NE SUNAR?

Casper Excalibur G920, 14. Nesil Intel Core i9-14900HX işlemciyle yapılandırılır. Grafik tarafında NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, RTX 5080 ve RTX 5090 Laptop GPU seçenekleri bulunur. RTX 5070 Ti yapılandırması Dynamic Boost 2.0 ile 140 W’a, RTX 5080 ve RTX 5090 seçenekleri 175 W’a kadar GPU güç seviyesine ulaşabilir. Bu donanım çizgisi; yüksek ayarlı oyun, 3D tasarım, video düzenleme ve ağır render gibi işlerde G920’yi öne çıkarır. 330 W adaptör, bu performans hedefinin masa başı kullanım ağırlığını da açıkça gösterir.

EKRAN SEÇİMİ GÜNLÜK DENEYİMİ NASIL DEĞİŞTİRİR?

Casper Excalibur G915’in 16:10 oranlı 16 inç panel seçenekleri 165 Hz yenileme hızı sunar; FHD panel 350 nit, QHD panel ise 400 nit parlaklığa ulaşır. Casper Excalibur G920’de 2560 x 1600 çözünürlüklü QHD IPS ekran, 300 Hz yenileme hızı, 3 ms tepki süresi, 500 nit parlaklık ve yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamıyla gelir. Rekabetçi oyunlarda yüksek yenileme hızı, kreatif çalışmalarda çözünürlük ve renk alanı avantaj sağlar. Buna karşılık 300 Hz potansiyelinden yararlanmak için oyunun ve seçilen donanımın yeterli kare hızını üretmesi gerekir.

SOĞUTMA VE UZUN SÜRELİ PERFORMANS

İnce bir oyun bilgisayarında yalnızca tepe performansı değil, performansın ne kadar sürdürülebildiği önemlidir. Casper Excalibur G915’in FrostFlux yapısında iki turbo fan, beş bakır ısı borusu, 102 adet 0,2 mm fan bıçağı ve 140.000 mm² yüzey alanı yer alır. Casper Excalibur G920 ise iki adet 12V FrostFlux fan ve dört hava çıkışı kullanır; fan sesinin 52 dB altında kalması hedeflenir. Her iki modelde Excalibur Kontrol Merkezi veya performans yönetimi seçenekleri kullanım senaryosuna göre soğutmayı düzenlemeye yardımcı olur.

BELLEK, DEPOLAMA VE BAĞLANTI DENGESİ

Her iki seride de en fazla 64 GB DDR5 bellek ve iki M.2 NVMe depolama yuvası bulunur. Bu yapı, oyun kütüphanesini genişletmek veya üretim dosyalarını ayrı diskte tutmak isteyenlere alan sağlar. Casper Excalibur G915 üç USB Type-A, Thunderbolt 4, HDMI, Mini DisplayPort ve Ethernet bağlantıları sunar. Casper Excalibur G920 üç USB Type-A, tam fonksiyonlu Type-C, HDMI ve Ethernet ile aynı anda üç monitöre kadar çalışma düzenini destekler. G915’in 80 Wh bataryası G920’nin 63,05 Wh bataryasından daha yüksek kapasitelidir; G920 ise performans sınıfına uygun 330 W adaptörle gelir.

CASPER EXCALİBUR G915 VE G920 KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

İki model arasındaki taşınabilirlik ve güç farkları temel kullanım kriterleriyle şöyle özetlenebilir:

Taşınabilirlik ve güç dengesi: Excalibur G915 mi G920 mi?

HANGİ KULLANICI HANGİ MODELİ SEÇMELİ?

Haftada birkaç gün cihaz taşıyan, oyunla birlikte eğitim veya profesyonel üretkenlik uygulamalarını kullanan ve 165 Hz ekranı yeterli gören kullanıcı için Casper Excalibur G915 daha dengeli bir seçimdir. Dizüstü bilgisayarı çoğunlukla sabit masada kullanan, RTX 5080 veya RTX 5090 seviyesine ihtiyaç duyan, 300 Hz QHD panelden ve daha yüksek GPU gücünden yararlanacak kullanıcı ise Casper Excalibur G920’ye yönelmelidir. İki modelde de işlemci, ekran kartı, bellek, depolama, ekran ve lisans seçeneklerinin özelleştirilebilmesi gereksiz donanıma bütçe ayırmadan hedefe uygun sistem kurmayı kolaylaştırır.

SATIN ALMA ÖNCESİNDE YAPILANDIRMA NASIL NETLEŞTİRİLİR?

Önce en sık kullanılan üç oyun veya uygulama listelenmeli, ardından hedef çözünürlük ve taşınma sıklığı belirlenmelidir. Sadece en yüksek ekran kartını seçmek, mobil kullanımda gereksiz adaptör yükü ve bütçe oluşturabilir. Tersine, profesyonel render veya yüksek çözünürlüklü oyun hedefinde düşük GPU sınıfı kısa sürede sınıra ulaşabilir. Casper’ın özelleştirme seçenekleri üzerinden RAM, SSD, lisans ve ekran tercihini iş yüküne göre eşleştirmek; dengeli ve uzun süre kullanılabilir bir sistem kurmaya yardımcı olur.

SONUÇ

Casper Excalibur G915 ile G920 karşılaştırmasında G915 mobilite, daha ince alüminyum gövde ve daha yüksek batarya kapasitesiyle; G920 ise daha güçlü GPU seçenekleri, 300 Hz QHD panel ve yüksek güç sınırlarıyla ayrışır. Aradaki 200 gram fark tek başına karar ölçütü değildir. Adaptör boyutu, günlük taşıma sıklığı, oynanan oyunlar ve profesyonel uygulamalar birlikte düşünülmelidir. Taşınabilirlikten ödün vermeden güçlü bir sistem isteyenler G915’i, masaüstüne yakın üst düzey performansı önceliklendirenler G920’yi değerlendirebilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Casper Excalibur G915 ile G920 arasındaki ağırlık farkı nedir?

Casper Excalibur G915 2,3 kg, Casper Excalibur G920 ise 2,5 kg ağırlığındadır.

Hangi modelin ekranı daha hızlıdır?

Casper Excalibur G920 300 Hz QHD ekran sunarken Casper Excalibur G915’in panel seçenekleri 165 Hz yenileme hızına sahiptir.

Casper Excalibur G915 profesyonel işler için uygun mudur?

Güçlü işlemci, RTX 5060 veya RTX 5070 seçenekleri, DDR5 bellek ve çift SSD yuvasıyla birçok kreatif ve teknik iş akışına uygundur.

RTX 5090 seçeneği hangi modelde bulunur?

NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU seçeneği Casper Excalibur G920 serisinde sunulur.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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