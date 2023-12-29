TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? Aslen nereli, kaç yaşında? Mehmet Büyükekşi istifa mı etti?

29 Aralık 2023 22:31 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 22:31

Suudi Arabistan'ın kararının kabul edildiğien yönelik ortaya çıkan iddialar sonrası gözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye çevrildi. Fenerbahçe ve Galatasaray maçının iptaline nedne olan skandal olayların TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kabul ettiği ortaya atıldı. Maçın iptaline kadar sessizliğini koruyan Mehmet Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine istifa etti. Skandal bir derbiye imza atılan olaylar bir türlü bitmedi. İstifası sonrası gözler Mehmet Büüykekşi'nin kim olduğuna çevrildi.

TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

10 Mayıs 1961 yılında Gaziantep'te doğan Mehmet Büyükekşi, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde okudu. Akabinde kariyerinde ciddi pozisyonlarda yer aldı. Çeşitli banka ve vakıfların yanı sıra Türk Hava Yollarında da yöneticilik yaptı.16 Haziran 2022 yılında yapılan seçimler sonrası 158 oyla Türkiye Futbol Federasyonu başkanı oldu. Daha önce 2019-2021 yılları arasında ise Gaziantep FK başkanlığı yapmıştı. İyi derece İngilizce bilen Büyükekşi, evli ve 3 çocuk babasıdır.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ İSTİFA ETTİ Mİ?

Suudi Arabistan'da karşılaşmak için hazırlanan Galatasaray ve Fenerbahçe maçı sırasında ortaya koyulan engellemeler TFF tarafından bilindiği iddia edildi. Bile bile kuralları kabul eden TFF maça Atatürk tişörtleri ve sloganı olmaması konusunda uzlaşmış. Bu olayın sosyal medyada patlaması sonrası Mehmet Büyükekşi istifa etti.