Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarf, İran’ın ABD’ye ait bir İnsansız Hava Aracını (İHA) düşürmesinin ardından Tahran-Washington hattında yaşanan krize ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD’nin ekonomik yaptırımlar ile İran’a uyguladığı terörü kendi topraklarına saldırma yönünde evrildiğini ifade eden Zarif, “Savaş peşinde koşmuyoruz ama büyük bir aşk ile gökyüzümüzü, topraklarımızı ve sularımızı koruyacağız” ifadelerini kullandı.

Zarif ayrıca yaşanan son saldırıyı ABD’nin uluslar arası sular konusunda yalan söylediğini göstermek amacı ile Birleşmiş Milletler’e (BM) taşıyacaklarını aktardı.