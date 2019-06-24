Alman basınında yer alan haberlere göre, Almanya’nın kuzeyinde düşen Eurofighter savaş uçaklarının çarpıştığı ve pilotlarının akıbetlerinin henüz bilinmediği belirtiliyor. Olayın yaşandığı bölgede itfaiye arama kurtarma çalışmalarına başladı. Almanya İçişleri Bakanlığının da doğruladığı olayın yerel saatle 14.00 sıralarında yaşandığı belirtiliyor.
Almanya'da iki savaş uçağı çarpışarak düştü
24.06.2019 - 16:00 | Son Güncelleme: 24.06.2019 - 16:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Alman ordusuna ait iki Eurofighter savaş uçağı Mecklenburg-Vorpommern şehri civarında çarpışarak düştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Almanya,uçak kazası,
632799 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/632799.aspx
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