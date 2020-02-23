Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nde bulunan Han Yunus kentinin doğu sınırında Filistinlilere ateş açtı. Filistin kaynaklarına göre, İsrail güçlerinin ateş açması sonucu 27 yaşındaki Mohamad Ali El Nam hayatını kaybederken, 2 Filistinli de yaralandı. İsrail ordusuna ait bir buldozer Gazze sınırında öldürülen Filistinli El Nam'ın cenazesini kepçeye almaya çalışırken Filistinlinin naaşı kepçeden düşüyor ve parçalanıyor. Buldozeri kullanan kişi parçalanan cesedi alıp bölgeden uzaklaşıyor.



İsrail buldozeri cenazeyi kaçırırken insanlık dışı görüntüler ortaya çıktı. Filistin'de büyük tepkilere yol açan görüntüler, Gazze'de protesto edildi.



Filistinliler, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde İsrail tarafından işlenen insanlık dışı katliamı protesto etti.