Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Business Insider’da yer alan habere göre salgına karşı mücadele kapsamıda milyonlarca dolar bağış yapan Bill & Melinda Gates Vakfı Başkanı olan Gates "Ülkenin liderlerinin net olması lazım. Herhangi bir yerde izolasyon, her yerde izolasyon anlamına geliyor”

ABD genelinde vaka sayıların azalmasının 10 hafta kadar sürebileceğinin altını çizen Gates “ Vaka sayılara azalana kadar kimse normal çalışmasına devam edemez veya izolasyon konusunda rahat davranamaz” dedi.

Zira Gates’e göre bu virüsün geri dönme ihtimalini doğurabilir. Aşı geliştirilmesi için veri tabanlı bir yaklaşım olması gerektiğini belirten Gates ABD'deki testlerin organize olmadığını iddia etti.

Gates geçtiğimiz dönemde katıldığı bir başka soru cevap etkinliğinde son dönemde pek çok farklı ülkede başlanan "aşı ne zaman hazır olacak?" sorusuna da yanıt vermişti

Business Insider'da yer alan habere göre, Gates, salgına karşı aşının 18 ay içerisinde hazır olacağını tahmin ettiğini belirtti.

Geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde klinik ortamda ilk aşı denemeleri başlamıştı.

Aşının ilk denendiği kişi olan 43 yaşında iki çocuk annesi Jennifer Haller "Hepimiz kendimizi çaresiz hissediyoruz. Bu benim açımdan bir şey yapabilmem adına muazzam bir fırsat" demişti.

Bilim insanları virüsün genetik kodlarının değiştirildiğini ve bu yüzden deneyde yer alan kişilerin corona virüse bağlı bir sağlık sorunu yaşamayacağı bilgisinin altını çiziyor.

Önümüzdeki günlerde sağlıklı 45 gönüllü denek ile devam edecek olan aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda ilgili federal kurumlardan onay alabilmesi ve halkın kullanımına sunulabilmesi için yetkililer 12 ila 18 ay arasında bir süre öngörüyor.

Dünyanın en zengin ikinci insanı unvanını elinde bulunduran, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, Corona Virüsü salgınına karşı mücadele için 100 milyon dolar bağışlamıştı.

Koronavirüs ne zaman bitecek?

Bill Gates'e göre bu salgının sonunu görmemize en azından bir yıl daha var. Gates, aşı ve ilaç konusunda oldukça etkileyici gelişmelerin yaşandığını söylerken zengin ülkeler için salgının 2021 sonunda, dünyanın kalanı için ise 2022 sonunda biteceğini tahmin ettiğini söyledi.