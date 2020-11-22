Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 376, Meksika'da 550, Arjantin'de 112, Kolombiya'da 175, Peru'da 65 ve Şili'de 27 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 376 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 168 bin 989'a, 32 bin 622 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 6 milyon 52 bin 786'ya yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 205 bin 435 vaka ve 41 bin 256 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 429 bin 158 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 550 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 6 bin 719 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 101 bin 373'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 32 bin 688'e, iyileşenlerin sayısı da 774 bin 930'a yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11'inci ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 112 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 36 bin 902'ye, 7 bin 140 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 366 bin 182'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 187 bin 53 olarak açıklandı.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konan ve ülkenin büyük çoğunluğunda kaldırılan karantina, vakaların artmaya devam ettiği 10 eyaletin belirli bölgelerinde 29 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 175 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölü sayısı 35 bin 104'e çıktı.

Son 24 saatte 7 bin 49 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 240 bin 493'e ulaştı, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 144 bin 923'e olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10'uncu ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 65 kişi yaşamını yitirdi ve 816 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 948 bin 81'e, can kaybı 35 bin 549'e, iyileşenlerin sayısı 876 bin 399'a yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka görülen 12'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin 30’a çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1558 artışla 539 bin 143'e, iyileşenlerin sayısı 514 bin 584'e ulaştı.