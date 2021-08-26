Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısında yer alan Fulham Palace Yolu'nda dün bir şahsın çevredeki vatandaşlara argo kelimeler kullanması ve yol üzerindeki dükkanlara girerek gıda ürünlerine iğne ile bilinmeyen bir madde enjekte etmesi üzerine polis çağrılmıştı.

Olaya müdahale eden polisten bugün kenti birbirine katan olaya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

NE KADAR ÜRÜNE ZARAR VERDİ BİLİNMİYOR

Londra polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kentin batısında yer alan üç süpermarkette işlenmiş et ve mikrodalgaya uygun ürünlere iğne ile bilinmeyen bir madde enjekte eden şahsın tutuklandığı kaydedildi. Polis, "Şu anda kaç ürünün ve bu ürünlerin neyle kontamine olduğu henüz bilinmiyor. Bölgedeki diğer işletmelerin olaya karışıp karışmadığını belirlemek için soruşturmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı. Polis, şahsın kamuya zarar verme niyetiyle ürünleri kontamine ettiği şüphesiyle sorgulandığını da kaydetti.

MÜŞTERİLERE "ALDIĞINIZ ÜRÜNLERİ ÇÖPE ATIN" TAVSİYESİ

Yaşanan olayın ardından dün akşam bölgedeki süpermarketlerden yiyecek satın alan vatandaşlara aldıkları yiyecekleri çöpe atmaları tavsiye edilmiş ve Little Waitrose, Sainsbury's Local ve Tesco Express mağazaları kapatılmıştı.

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