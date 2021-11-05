Türkiye Gazetesi

Filistinli Alul ailesi, Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin’de görev yapan bir Osmanlı askerinin bez parçasına sararak bıraktığı içi para dolu emaneti Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer’e teslim etti.



Teslim edilen içi para dolu bez

SENELERCE SAKLAMIŞ

Filistinli ailenin üyelerinden Ragıp Hilmi el-Alul’un anlatımına göre hikâyenin başlangıcı 1915 yılına uzanıyor. O dönem Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin’den başka cepheye sevk edilen bir Osmanlı askeri, birikmiş bütün parasını bir parça beze sararak Nablus şehrinin bilinen esnaflarından Rüşdü Efendi’ye bıraktı. Kimliği bilinmeyen asker “Dönebilirsek alırım” dedi. Fakat bir daha dönmedi. Rüşdü Efendi emaneti senelerce muhafaza etti. Yakınlarına “Belki bir gün geri döner veya bir akrabası gelir ister” diyerek emanete sahip çıkmalarını vasiyet etti. Kendisinden sonra gelen nesiller vasiyete uydu. ve 2018’de olay duyulana kadar “emanettir açılmaz” diyerek paranın miktarını bile hiç saymadı.

TOPLAM 147 OSMANLI LİRASI

Nabluslu ailenin yıllardır büyük sadakatle koruduğu emanet, 10 adet yarımşar liralık, 117 adet birer liralık ve beş adet de beşer liralık banknotlardan olmak üzere toplamda 147 Osmanlı lirasından oluşuyordu. Üzerindeki yazılardan Sultan Mehmed Reşad döneminde basıldığı anlaşılan paraların ön yüzünde dönemin maliye nazır vekilinin imzası yer alıyordu.



Filistinli aile, Osmanlı liralarını teslim etti



"BÖYLE KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Alul ailesi, dün Nablus Valiliğinde düzenlenen törenle gözü gibi baktıkları Osmanlı askerinin emanetini bir asır sonra Türkiye’ye teslim etti. Paraları alan Kudüs Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer “Bu, bizim ortak tarihimize ve son yüz yılda yaşadığımız olaylara şahitlik eden bir emanettir. Bu emanet bizim için burada, kardeşliğimiz ötesinde birlikteliğimizi korumanın bizler için bir namus borcu olduğunu gösteriyor çünkü bu aile, bir Türk Osmanlı askerinin bıraktığı emaneti 106 yıldır sahibi gelip teslim alacak diye sabırla beklemiştir” dedi.

Emanetin sahibi Osmanlı askerinin isminin veya mirasçılarının bilinmediğine işaret eden Demirer “Bu emaneti teslim alıyoruz ve bunu onlar nasıl koruduysa biz de öyle koruyacağız” diye konuştu.

Mevlit Kandilini kutlamak isteyen Filistinlilere İsrail müdahalesi: 20 yaralı, 7 gözaltı Mevlit Kandilini kutlamak için işgal altındaki Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı’na gelen Filistinlilere müdahale eden İsrail güçlerinin müdahalesi sonrasında 7 kişi gözaltına alındı 20 kişi ise yaralandı.

Filistin'e siyonist kuşatma artıyor İsrail, işgal ettiği Filistin topraklarında yaşayanlar için baskıyı daha da artırmaya devam ediyor.