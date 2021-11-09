Türkiye Gazetesi

Portekiz’de hükümet, koronavirüs nedeniyle evden çalışan sayısının artması nedeniyle sağlıklı bir iş yaşam dengesi kurulması amacıyla yeni yasa çıkardı. Çıkartılan yasaya göre ülkede işverenlerin çalışanlarıyla iletişim kurması yasaklanacak. İktidardaki Sosyalist Parti tarafından yapılan açıklamada yasanın Covid-19 salgının doğal bir sonucu olduğunun altı çizildi.

PATRON MESAİ SAATLERİ DIŞINDA ARAYAMAYACAK

Parlamento’dan geçen yasaya göre işverenler mesai saatleri dışında işçilerle iletişim kurduğu için ceza alabileceği belirtilirken şirketlerin çalışanlarının uzaktan çalışması nedeniyle karşılaştığı yüksek elektrik ve internet faturaları gibi masraflarının da ödenmesine yardımcı olmak zorunda oldukları ifade edildi. Gider karşılama kapsamı elektrik ve internet faturasını kapsarken, su faturası dahil edilmeyecek.

EBEVEYNLER EVDE ÇALIŞABİLECEK

Hükümet iş kanunda yapılan bu değişikliklerin çalışan sayısının 10’dan az olduğu şirketlerde geçerli olmadığını duyurdu. Yasaya göre, işverenlerin, çalışanlarını evde çalışırken izlemeleri de yasak olacak. Çıkarılan yasaya göre sekiz yaşından küçük çocuğu olan ebeveynler istedikleri sürece evden çalışabilecek.

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