Türkiye Gazetesi

Dünyayı saran koronavirüs salgınının önüne geçmek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yaklaşık iki yıldır etkili olan ve milyonlarca can kaybına neden olan salgını önlemek için aşılama çalışmaları devam ederken, koronavirüse karşı nüfusunun yüzde 75.7'sini tam olarak aşılayan Japonya, aşılama oranıyla G7 ülkeleri arasında birinci sıraya yükseldi.

JAPONYA, KANADA'YI GERİDE BIRAKTI

Aşılama seferberliğine geçtiğimiz 17 Şubat'ta sağlık çalışanları ile başlayan ve kademeli olarak nüfusunu aşılayan Japonya'da hükümetin yayınladığı verilere göre; nüfusun yüzde 75.7'sine 2 doz aşı uygulandı. Bu oranla birlikte 125 milyon nüfuslu ülke, aşılama oranının yüzde 75.5 ile en yüksek olduğu Kanada'yı geride bırakarak birinciliği elde etti.

Japonya'da uygulanan toplam aşı dozu 195.32 milyona, en az bir doza erişen kişi sayısı ise 99.4 milyona yükselerek nüfusun yüzde 78.5'ine tekabül etti. Buna rağmen Kanada, yüzde 79'luk oran ile en az 1 doz aşıya erişen nüfus kategorisinde G7 ülkelerine liderlik etmeyi sürdürdü.

ESKİ BAŞBAKAN ELEŞTİRİLMİŞTİ

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama seferberliğine 17 Şubat'ta başlayan Japon hükümeti, başlarda diğer gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmakla eleştirilmişti. Eski Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, aşılama faaliyetleri de dahil koronavirüs salgınını yönetmede başarısız olmakla eleştirilmesinin ardından görevi mevcut Başbakan Fumio Kishida'ya devretmişti.

TÜRKİYE'DE AŞILAMADA SON DURUM

Türkiye'de 19 Kasım'da güncellenen verilere göre toplam yapılan aşı sayısı 119 milyonu aşarken, birinci doz uygulanan kişi sayısı 55 milyon 983 bin, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 49 milyon 923 bin oldu.

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