ABD'nin Wisconsin eyaletinde, Waukesha kentinde, 21 Kasım Pazar günü aracını kalabalığın üzerine sürerek 5 kişinin ölümüne, 40'tan fazla kişinin yaralanmasına neden olan Darrell Brooks birinci derece cinayetten yargılanacak. Brooks'a 5 ayrı suçlama yöneltildi.
Waukesha Polis Şefi Dan Thompson, düzenlediği basın toplantısında 39 yaşındaki Brooks'un tek başına hareket ettiğini, olayın terör bağlantısı bulunmadığını söyledi. Thompson, Darrell Brooks'un 5 ayrı suçtan birinci derece cinayetle yargılanacağını bildirdi.
Başka bir suç mahallinden kaçarken arabasını kalabalığın üzerine sürdüğü ve suç kaydı bulunduğu açıklanan Brooks'un kasım ayı başlarında bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı da ortaya çıktı.
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