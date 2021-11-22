Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında düzenlenen video telekonferansta Bakan Akar önemli açıklamalarda bulundu. Kuvvet ve ordu komutanlarının yanı sıra yurt içi ve dışındaki birlik komutanlarının devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdiği toplantıda, savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekâtları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler ele alındı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ CİDDİ BİR ÇÖKÜŞ YAŞIYOR"

Talimatlar veren Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun bir dönemden geçtiğini belirterek, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelenin zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen kararlılıkla ve artan bir tempoda devam ettiğini dile getirdi. Bakan Akar, terörle mücadelenin komşu ülkelerin haklarına ve sınırlarına saygılı şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Tek hedeflerinin teröristler olduğunu belirten Bakan Akar, "Terör örgütünde ciddi bir çöküş yaşanıyor." dedi.

PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da operasyonlarda etkisiz hâle getirildiğini anımsatan Bakan Akar, "Terör örgütünün elebaşları tek tek etkisiz hâle getiriliyor. Örgütün sözde elebaşları durumun nereye gittiğini anladı. Alttakilerin de bunu anlaması ve adalete teslim olmaktan başka çarelerinin olmadığını bilmeleri lazım" diye konuştu.

Bakan Akar, 1 Ocak'tan bugüne kadar toplam 2 bin 481 teröristin etkisiz hâle getirildiğini de açıkladı.

'YUNANİSTAN MAĞDUR, TÜRKİYE SALDIRGAN' ALGISI

Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini vurgulayan Bakan Akar, "Biz hiçbir şekilde saldırgan bir tutum içinde değiliz, oradaki haklarımızı savunuyoruz" dedi.

Türkiye'nin tüm faaliyetlerini makul, mantıklı ve soğukkanlılıkla sürdürdüğünü belirten Bakan Akar, şöyle konuştu: "Biz bu şekilde davranırken Yunanistan provokatif, gerilimi artırıcı, saldırgan söylem ve eylemler içinde bulunuyor. Yunan yetkililer sanki Türkiye'nin Yunanistan'a karşı bir hamlesi varmış gibi ifadeler kullanarak 'Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan' algısı oluşturmaya çalışıyor. Fakat gerçekte saldırganın, yayılmacının kendileri olduğunu tarih de günümüzdeki gelişmeler de açık bir şekilde gösteriyor."

"İNSANLIK SUÇU, VİCDANSIZLIKTIR"

Yunan yetkililer tarafından tarihe, hukuka ve günlük hayata aykırı söylemlerin ortaya atıldığını dile getiren Bakan Akar, "İnsan haklarından bahsediliyor ancak Yunan sahil güvenliğinin savunmasız insanların botlarını denizin ortasında delmeye teşebbüs etmeleri, ateş etmeleri büyük bir insanlık suçu, vicdansızlıktır. Böyle bir ortamda iken olayları çevirip Türkiye'ye karşı saldırgan söyleme dönüştürmek anlaşılır, ahlaki, hukuku ve gerçekçi değildir. Bu tamamen bir riyakârlık, ikiyüzlülüktür" ifadelerini kullandı.

Yunanistan göçmen botunu batırmak için ateş açtı Milli Savunma Bakanı Yunan Sahil Güvenlik personelinin göçmenlere silah doğrulttuğu ve Türk kara sularına ittiği görüntüleri paylaştı.

Hulusi Akar, kimyasal silah iddialarına cevap verdi Hulusi Akar, TSK'da kimyasal silah bulunduğu iddiasına ilişkin "TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.