Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna krizinin fitilini ateşleyen ayrılıkçılar savaşın gölgesinde askeri seferberlik ilan etti.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçı hükümetin Başkanı Denis Puşilin haberi bildiri yayınlayarak duyurdu.

"KİEV'İN AGRESİF HAREKETKERİNE CEVAP VERECEĞİZ"

Puşilin tarafından yapılan açıklamada, “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin vatandaşları, Ukrayna tarafında Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne yönelik ateş açılıyor. Güvenlik güçlerimiz, Ukrayna istihbaratı tarafından organize edilen birkaç patlamayı engelledi. Bize bombalarla, mermilerle her yönden saldırıyorlar. Yerli halkın 18 Şubat’ta Rusya Federasyonu’na tahliyesi başladı. Kiev’in her türlü agresif hareketine cevap verecek durumdayız. Birlik olmak zorundayız. Ülkemin silah tutabilecek tüm erkeklerine sesleniyorum. Yedeklerde bulunan yurttaşlarımı askerlik ofislerine gelmeye çağırıyorum. Bölgede tam seferberlik kararını imzaladım" dedi.

Puşilin’in yayınladığı bildirinin ardından benzer bir duyuru da Lugansk bölgesindeki mevkidaşından hızla geldi.

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Zelenskiy: Ukrayna'nın güvenliği Avrupa'nın güvenliğidir Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz görüştü. Zelenskiy "Ukrayna’nın güvenliği Avrupa’nın güvenliğidir" ifadelerini kullanırken Scholz ise "Rusya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü bir kere daha ihlal ederse ne yapacağımızı biliyoruz" dedi.