Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 41. gününde saldırılar ve savaş devam ederken milyonlarca Ukraynalı komşu ülkelere göç ederek ülkesini terketti. Savaşta yüzlerce sivil ölmüş binlercesi ise yaralanmıştı. Tüm bunlar devam ederken Putin'e birçok ülkeden tepki gelmiş ve hakkında yaptırım kararları alınmıştı.

Dünya genelinde Putin'e olan nefret her geçen gün artarken Putin'e destek olan sayılı kişilerden olan Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'du. Kadirov, Ukrayna'ya birliklerinin göndererek Rus ordusunun yanında olmuş ve Putin'in her zaman yanında olacağını söylemişti.

Ancak işler biraz değişti ve Rusya-Ukrayna heyetleri müzakere için adımlar attı. Bu adımlar Kadirov'u rahatsız etmiş olacak ki Çeçen Lider, her zamankinden farklı bir açıklama yaptı ve Rusya ile ilk defa ters düştü.

'BİR ŞEYLER YAPILMALI'

Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov, Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov'a ateş püskürdü. Kadirov, Peskov'u savaşın ortasında bile gerçek bir vatansever gibi davranmamakla suçladı. Kadirov, "Bu konuda bir şeyler yapılmalı" dedi.

'İŞLER DEĞİŞTİ'

Rus siyasi analist Kirill Rogov da konuya ilişkin "Peskov, Putin'in simgesi, bir tür enkarnasyonu olarak kabul ediliyor ve kimse bu duruma itiraz etmiyordu. Ancak şimdi işler değişti." ifadelerini kullandı.

'AĞZINI BANTLAYIN'

Çeçen lider, geçtiğimiz hafta İstanbul'da gerçekleşen Rusya- Ukrayna müzakereleriyle ilgili olarak heyet başkanı Vladimir Medinsky'yi hedef almış, Rus birliklerin Kiev ve çevresinden ayrılmasına itiraz ederek, Medinsky'nin ağzının bantla kapatılmasını söylemişti.

ABD basınından 'Buça' iddiası: Uydu görüntüleri Rusya'yı yalanlıyor ABD’de New York Times gazetesi, Buça’da yaşanan sivil katliamına ilişkin "Uydu görüntüleri Buça'daki sivillerin Rusya çekilmeden önce öldürüldüğünü gösteriyor" iddiasında bulundu.

Ukrayna, Rusya’nın gizli seferberlik ilan ettiğini iddia etti Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın gizli seferberlik ilan ettiğini ve para karşılığında tecrübeli 60 bin kişiyi silah altına almaya hazırlandığını iddia etti.

Rusya’dan Buça açıklaması! Görüntüler fotomontaj, hiçbir sivile zarar vermedik Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 40 gün geride kalırken, başkent Kiev'e 37 km uzaklıkta bulunan Buça kentinden gelen görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Elleri bağlı onlarca sivilin kafalarından vurularak öldürüldüğü görüntülerle ilgili Rusya cephesinden ilk açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede bulundukları süre boyunca tek bir sivile zarar verilmediğini ve fotoğrafların fotomontaj olduğu belirtildi.