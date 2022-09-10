Türkiye Gazetesi

NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) bünyesindeki asker sayısı yapılacak tatbikat nedeniyle geçici olarak artırılacak. NATO-KFOR'dan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül-2 Kasım tarihlerinde yedek birimler için yürütülecek tatbikat nedeniyle sahadaki asker sayısında artış yapılacak.

Tatbikat öncesinde 11 Eylül'de İngiltere'den gelecek askeri birlik, KFOR personeliyle uyum faaliyetleri yürütecek. Tatbikatta KFOR'un yüksek hazırlık seviyesini sürdürmek için eğitimler yapılacak. Tatbikatın sonunda da İngiltere'den gelen birlik Kosova'dan ayrılacak ve ülkelerine dönecek.

KFOR, Kosova-Sırbistan savaşından sonra 1999'da Kosova'da barışın ve istikrarın korunması amacıyla BM Güvenlik Konseyi kararıyla kurulmuştu. Son olarak temmuz ayının sonunda Kosova-Sırbistan arasında kimlik ve araç plakaları konusunda gerginlik çıkması üzerine KFOR, Kosova'da istikrarın bozulması durumunda müdahaleye hazır olduğunu açıkça belirtti.

AB'den Kosova ve Sırbistan açıklaması: Anlaşmaya varıldı AB, Kosova ile Sırbistan arasında Kosovalı Sırplar dahil, tüm vatandaşların serbest seyahati konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

NATO’dan Kosova-Sırbistan uyarısı: “İstikrar bozulursa, müdahaleye hazırız” NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Kosova-Sırbistan arasındaki gerilime değinerek, “İstikrar tehlikeye girerse, KFOR müdahaleye hazır” dedi.