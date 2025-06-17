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ABD, İran'a saldıracak mı? Ulusal Güvenlik Toplantısı sonrası çarpıcı iddia

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD, İran&#039;a saldıracak mı? Ulusal Güvenlik Toplantısı sonrası çarpıcı iddia
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail basını, 'Tel Aviv yönetimin ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı savaşa katılacağını değerlendirdiği' aktardı. Trump'ın Fordow da dahil olmak üzere İran’ın nükleer tesislerine yönelik İsrail saldırılarına katılmayı değerlendirdiği iddia edildi.

İran ile İsrail arasında günlerdir devam eden saldırılar sonrası gözler ABD'ye çevrildi. Tel Aviv'in en büyük müttefiki olan Washington yönetiminin savaşta alacağı konum merak konusu oldu. 

Başkan Donald Trump, defalarca Tahran yönetimini nükleer müzakereler için masaya davet etse de İsrail'in düzenlediği saldırılarının haklılığına vurgu yaptı. 

Trump'ın İsrail'in yanında savaşa dahil olmaya ilişkin net bir açıklaması olmamakla beraber, İsrail basını çarpıcı bir iddia ortaya attı.

ABD, İran'a saldıracak mı? Ulusal Güvenlik Toplantısı sonrası 'bu gece' diyerek duyurdular - 1. Resim

ABD, İRAN İLE İSRAİL SAVAŞINA KATILCAK MI?

Trump'ın Beyaz Saray'da bir saatten uzun süren Ulusal Güvenlik Konseyi ekibiyle yaptığı toplantı sona erdi. Toplantının sona erdiği dakikalarda İsrail basınından Kanal 12,  İsraillilerin ABD'nin bu gece İsrail'in yanında İran'a karşı saldırılara katılacağını değerlendirdiğini öne sürdü.

ABD, İran'a saldıracak mı? Ulusal Güvenlik Toplantısı sonrası 'bu gece' diyerek duyurdular - 2. Resim

Kanal 12 "İsrailliler, Amerikalıların İran’a karşı savaşa katılacağını değerlendiriyor" sözlerine yer verdi. 

Öte yandan CBS News'in haberine göre; Trump, Fordow da dahil olmak üzere İran’ın nükleer tesislerine yönelik İsrail saldırılarına katılmayı değerlendiriyor. Yine de, Trump’ın en yakın danışmanları arasında tam bir anlaşma yok.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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