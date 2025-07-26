Trump araya girdi, iki ülke ateşkes sağlayacak! "Barış anlaşmasını kabul ettiler"

ABD Başkanı Donald Trump, Kamboçya ile Tayland arasında sınır anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan ve can kayıplarına yol açan çatışmaya arabuluculuk yapmaya başladı. Trump, iki ülkenin tam ölçekli bir savaşa sürüklenmesini önlemek amacıyla taraflara acil ateşkes çağrısında bulundu.

Trump, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, Tayland’ın geçici Başbakanı Phumtham Wechayachai ile de görüşmeyi planladığını açıkladı.

Truth Social platformu üzerinden açıklama yapan Trump, “Her iki ülkeyle de şu anda tesadüfen ticaret görüşmeleri yürütüyoruz. Ancak, savaş halindeyken bu ülkelerle herhangi bir ticaret anlaşması yapmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamaları şu şekilde:

Kamboçya Başbakanı ile çok iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim ve kendisine Tayland ve Geçici Başbakanı ile yaptığım görüşmeler hakkında bilgi verdim. Her iki taraf da derhal bir ateşkes ve barış istiyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile yeniden ticaret masasına oturmayı arzuluyorlar; ancak biz, savaş sona erene kadar bunun uygun olmadığını düşünüyoruz.

Taraflar derhal bir araya gelmeyi ve hızlı bir şekilde bir ateşkes, nihayetinde de barış sağlamayı kabul ettiler! Her iki ülkeyle ilgilenmek benim için bir onurdu. Uzun ve köklü bir tarihleri ve kültürleri var. Umarım önümüzdeki yıllarda uyum içinde yaşarlar.

Her şey sona erdiğinde ve barış sağlandığında, her iki ülkeyle de ticaret anlaşmalarımızı sonuçlandırmayı dört gözle bekliyorum