ABD merkezli The New Yorker dergisi, Trump'ın damadı Kushner ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasındaki yıllara uzanan ilişkiyi ele alan bir yazı yayımladı. İstanbul'da öldürülen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'dan Kushner'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra aldığı 2 milyar dolarlık Suudi yatırımına kadar uzanan sürece ilişkin önemli ayrıntılar paylaşıldı.

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin üzerinden yıllar geçerken, Trump'ın damadı Kushner ile Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasındaki ilişkiye ilişkin yeni ayrıntılar paylaşıldı.

The New Yorker'ın haberine göre ABD istihbaratının cinayetin bin Selman'ın emriyle gerçekleştirildiği sonucuna varmasının ardından uluslararası baskı hızla büyüdü. Dergiye konuşan eski yetkililer ise Kushner'ın bu süreçte Beyaz Saray içinde bin Selman'ı savunduğunu öne sürdü.

Cemal Kaşıkçı cinayetinde Kushner detayı! ABD basını 2 milyar dolarlık sırrın peşine düştü

KUSHNER'IN BİN SELMAN'I SAVUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

Cinayetin ardından Suudi Arabistan üzerindeki uluslararası baskı artarken The New Yorker'a konuşan eski yetkililer, Kushner'ın Beyaz Saray içinde bin Selman'ı savunduğunu öne sürdü. Trump da o dönemde bin Selman'ın cinayet hakkında "hiçbir şey bilmediğine" ikna olduğunu kamuoyuna açıklamıştı.

Cemal Kaşıkçı cinayetinde Kushner detayı! ABD basını 2 milyar dolarlık sırrın peşine düştü

Kushner ise Suudi Arabistan'ın İran'a karşı ABD açısından önemli bir ortak olduğunu savunarak, "Suudi Arabistan, İran'ın saldırganlığına karşı koyma konusunda bence çok güçlü bir müttefik olmuştur" demişti.

Cemal Kaşıkçı cinayetinde Kushner detayı! ABD basını 2 milyar dolarlık sırrın peşine düştü

BEYAZ SARAY'DAN AYRILDI, YATIRIM FONU KURDU

Trump'ın ilk başkanlık döneminin sona ermesinin ardından Washington'dan ayrılan Kushner, özel sermaye şirketi Affinity Partners'ı kurdu. Haziran 2021'de ise Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun yöneticileri, Kushner'ın şirketine 2 milyar dolarlık yatırım yapılması talebini değerlendirmek üzere toplandı.

Cemal Kaşıkçı cinayetinde Kushner detayı! ABD basını 2 milyar dolarlık sırrın peşine düştü

YATIRIM KOMİTESİ KARŞI ÇIKTI

Toplantı tutanaklarına göre Suudi yatırım komitesi, Kushner'ın şirketinin "ölçülebilir bir yatırım geçmişi" bulunmadığı, yatırım ve riskin büyük bölümünü Suudi Arabistan'ın üstleneceği ve talep edilen yönetim ücretlerinin "aşırı" olduğu gerekçeleriyle yatırıma karşı çıktı.

Cemal Kaşıkçı cinayetinde Kushner detayı! ABD basını 2 milyar dolarlık sırrın peşine düştü

Ancak Suudi Kamu Yatırım Fonu'nun başında bin Selman bulunuyordu. The New Yorker'ın aktardığına göre komitenin kararı reddedildi ve Kushner'ın fonuna 2 milyar dolarlık yatırım yapıldı.

KAŞIKÇI CİNAYETİYLE 2 MİLYAR DOLAR ARASINDA BAĞ VAR MI?

The New Yorker bu noktada önemli bir ayrım yaptı. Suudi yönetiminin 2 milyar dolarlık yatırımla Kushner'ı Beyaz Saray'daki tutumu nedeniyle ödüllendirdiğini kanıtlayan doğrudan bir delil bulunmadığını yazdı.

Buna karşılık dergiye konuşan eski bir Amerikan istihbarat yetkilisi, Kaşıkçı cinayetinin ardından ABD-Suudi ilişkilerinin korunmasında Kushner'ın oynadığı rolün bin Selman açısından bir "borç" oluşturmuş olabileceğini savundu.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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