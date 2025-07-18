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Güney Kore felaketi yaşıyor! Hayat durma noktasına geldi: Bilanço ağırlaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Güney Kore felaketi yaşıyor! Hayat durma noktasına geldi: Bilanço ağırlaşıyor
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Güney Kore’nin orta kesimlerinde şiddetli sağanak yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürerken, tahliye edilenlerin sayısı 5 bin 192’ye ulaştı.

Güney Kore’nin Chungcheong ve Gyeonggi eyaletleri başta olmak üzere ülkenin orta kesimlerinde 3 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışların bilançosu ağırlaştı.

Güney Kore felaketi yaşıyor! Hayat durma noktasına geldi: Bilanço ağırlaşıyor - 1. Resim

Yerel yetkililere göre Güney Chungcheong eyaletinde meydana gelen sel baskınları ve toprak kaymalarında 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4’e yükseldi. Güney Jeolla eyaletindeki Gwangju kentinde yükselen nehir sularına kapılan 1 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği belirtilirken, arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Ayrıca 3 bin 413 hanede yaşayan toplam 5 bin 192 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği aktarıldı.

Güney Kore felaketi yaşıyor! Hayat durma noktasına geldi: Bilanço ağırlaşıyor - 2. Resim

EN AZ 772 YAPIDA HASAR VAR

Güney Kore Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Karargahı’ndan (CDSCH) yapılan açıklamada ise sel ve toprak kaymalarının 328'si yol ve 30’u nehir seti olmak üzere toplam 496 kamu yapısı ve 276 özel mülkte maddi hasara yol açtığı kaydedildi. Birçok tarım arazisinin sular altında kaldığı aktarılırken, bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı açıklandı. 2 feribot hattındaki seferlerin askıya alındığı ve 7 tren hattındaki seferlerin kısmen durdurulduğu belirtildi.

Güney Kore felaketi yaşıyor! Hayat durma noktasına geldi: Bilanço ağırlaşıyor - 3. Resim

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR HAYATI FELÇ ETTİ

Güney Kore’nin orta kesimlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar birçok bölgede hayatı olumsuz etkilemiş, ilk belirlemelere göre sel ve toprak kaymaları nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Kore Meteoroloji Ajansı (KMA), şiddetli yağışların Cumartesi gününe kadar etkisini sürdüreceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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