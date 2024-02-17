Hamas şartlarını sıralayıp resti çekti: Daha azını kabul etmeyeceğiz!

İsrail'in 134 gündür Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. Geçici ateşkese yönelik müzakereler devam ederken, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye yaptığı açıklamada Hamas'ın saldırının tamamen durdurulması, işgal ordusunun Gazze'den çekilmesi ve haksız kuşatmanın kaldırılmasından daha azını kabul etmeyeceğini duyurdu.

İsmail Haniyeh Cumartesi günü, ABD Başkanı Joe Biden'ın rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için "geçici ateşkes" çağrısında bulunmasından bir gün sonra grubun Gazze'de tam ateşkes talebini yineledi.

3 ŞART DIŞINDA HİÇBİR ŞEYİ KABUL ETMEYECEK

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tel Aviv ile esir takası anlaşmasına varılması için İsrail'in saldırılarını tamamen durdurması, Gazze'den çekilmesi ve bölgenin yeniden imarı dışında hiçbir şeyi kabul etmeyeceklerini belirtti. Heniyye yaptığı yazılı açıklamada, "Filistinlilere yönelik saldırıların durdurulması, haksız ablukanın sona erdirilmesi, yardım, barınma ve yeniden yapılanmanın sağlanması için Hamas'ın arabuluculara her zaman olumlu bir ruh ve yüksek sorumluluk bilinciyle cevap verdiğini" belirtti.

"İSRAİL OYALAMA POLİTİKASINI SÜRDÜRÜYOR"

Hamas'ın sorunları çözmek için tam bir esneklikle hareket ettiğini kaydeden Heniyye, İsrail'in ise oyalama politikasını sürdürdüğünü vurguladı.

Heniyye, şu ifadeleri kullandı: "Filistin direnişi olarak İsrail ordusunun saldırılarını durdurması, Gazze'den çekilmesi, haksız ablukanın kaldırılması, yerinden edilmiş Filistinlilere güvenli ve uygun barınma sağlanması, yerinden edilenlerin özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyine geri dönüşü, barbarca bir şekilde uygulanan açlık politikasına son verilmesi ve Gazze'nin yeniden yapılandırılması dışında hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz."

"İNSANİ TALEPLERE UYMALI"

Heniyye, Birleşmiş Milletler (BM), insan hakları kurumları ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarına uygun olan tüm bu insani taleplerine İsrail'in de uyması gerektiğini kaydetti. İsrail hapishanelerinde tutulan özellikle yaşlı ve cezaları ağır olan Filistinliler başta olmak üzere tüm esirlerin serbest bırakılacağı bir takas anlaşmasının sağlanmasını hedeflediklerini belirten Heniyye, Hamas'ın, devam eden müzakereleri olumlu bir şekilde ve yüksek sorumlulukla ele aldığını ancak Filistinlilerin büyük fedakarlıklarını ve direnişin başarılarını da ihmal etmeyeceğini vurguladı.

"KANLI SALDIRILARA KARŞI TÜM İMKANLAR KULLANILACAK"

Heniyye ayrıca, İsrail'in savunmasız Filistinlilere karşı sürdürdüğü kanlı saldırıları durdurmak için ellerindeki tüm imkanlarla çalışacaklarını kaydetti.