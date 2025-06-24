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İniş anında korkutan kaza! Helikopter yan yattı: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İniş anında korkutan kaza! Helikopter yan yattı: O anlar kamerada
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD'nin Michigan eyaletinde bir restoranın yakınındaki boş araziye iniş yapmaya çalışan helikopter yan yatıp devrildi. Kazanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Korkunç olay ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Clay kasabasında meydana geldi.

İniş anında korkutan kaza! Helikopter yan yattı: O anlar kamerada - 1. Resim

Bir sahil restoranının yakınına iniş yapmaya çalışan Eurocopter EC-130 tipi helikopter yan yattı. Bölgeden yoğun toz bulutu yükseldi.

4 KİŞİ YARALANDI

O anlar kameralara saniye saniye yansırken, kazada helikopterdeki 4 kişi hafif yaralandı. Polis, kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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