Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Sosyal medya fenomeni intihar etti! Acı gerçeği eşi açıkladı

Sosyal medya fenomeni intihar etti! Acı gerçeği eşi açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sosyal medya fenomeni intihar etti! Acı gerçeği eşi açıkladı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medya fenomeni 29 yaşındaki Mikayla Raines sosyal medyada başlatılan bir 'zorbalık kampanyası' sonucu intihar ederek can verdi.

500 binden fazla Instagram, 2,5 milyondan fazla Youtube takipçisi olan Mikayla Raines dün intihar etti.

YILLARCA SÜRDÜ, DAHA FAZLA DAYANAMADI

Karısının, sosyal medyada başlatılan bir 'zorbalık kampanyası' sebebiyle canına kıydığını belirten Ethan, bir kitlenin sosyal medyada yalan söylentiler yaydığını, bunun yıllarca sürdüğünü ve eşinin artık dayanamadığını belirtti.

Sosyal medya fenomeni intihar etti! Acı gerçeği eşi açıkladı - 1. Resim

Mikayla’nın eşi, olaya ilişkin açıklamalarının devamında, kaba sözlerin, suçlamaların ve hakaretlerin bir kısmının yakın arkadaşlarından geldiğini söyledi.

Ethan ayrıca Mikayla'nın depresyon, otizm ve borderline kişilik bozukluğu gibi ciddi ruh sağlığı sorunları yaşadığını ve psikolojisinin zorbalığa maruz kalmasıyla daha da kötüleştiğini söyledi.

KENDİNİ YABAN HAYATI KURTARMAYA ADAMIŞTI

Kendini yaban hayatı kurtarmaya adamış bir isim olan Mikayla, henüz 20 yaşındayken egzotik hayvanları korumak ve rehabilite etmek amacıyla Save A Fox adlı kuruluşu kurdu.

Sosyal medya fenomeni intihar etti! Acı gerçeği eşi açıkladı - 2. Resim

Eşi Ethan, Mikayla’nın hayatını hayvanlara adadığını vurgulayarak, ''İster bir kaplumbağanın yolun karşısına geçmesine yardım etmek olsun, ister korkunç bir kürk çiftliğinden 500 tilkiyi kurtarmak olsun. Onun için fark etmezdi…'' dedi.

Acılı eşi, çok üzgün olduğunu ifade ederek, ''Mikayla tanıdığım en özverili insanlardan biriydi'' şeklinde konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Katar duyurdu! Hamas ve İsrail arasında yeni görüşmeler başlıyorTrump’tan son dakika ateşkes açıklaması! Hem İsrail hem İran ihlal etti!”
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump’tan son dakika ateşkes açıklaması! Hem İsrail hem İran ihlal etti!” - DünyaTrump’tan son dakika ateşkes açıklaması!Katar duyurdu! Hamas ve İsrail arasında yeni görüşmeler başlıyor - DünyaHamas ve İsrail arasında yeni görüşmeler başlıyorCumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’nde Trump ile görüşecek - DünyaCumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’nde Trump ile görüşecekİran yeniden Tel Aviv'i uyardı! Saldırırsanız pişman olursunuz - Dünyaİran yeniden Tel Aviv'i uyardı!Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Aktif yanardağın yanında... Kurtarılmayı bekliyor - Dünya4 gündür kurtarılmayı bekliyor!Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii NATO zirvesinde gündem oldu: Göz ardı edilemez gücü var - DünyaAnlata anlata bitiremedi! Türkiye...
Sonraki Haber Yükleniyor...