Sosyal medya fenomeni intihar etti! Acı gerçeği eşi açıkladı

Sosyal medya fenomeni 29 yaşındaki Mikayla Raines sosyal medyada başlatılan bir 'zorbalık kampanyası' sonucu intihar ederek can verdi.

500 binden fazla Instagram, 2,5 milyondan fazla Youtube takipçisi olan Mikayla Raines dün intihar etti.

YILLARCA SÜRDÜ, DAHA FAZLA DAYANAMADI

Karısının, sosyal medyada başlatılan bir 'zorbalık kampanyası' sebebiyle canına kıydığını belirten Ethan, bir kitlenin sosyal medyada yalan söylentiler yaydığını, bunun yıllarca sürdüğünü ve eşinin artık dayanamadığını belirtti.

Mikayla’nın eşi, olaya ilişkin açıklamalarının devamında, kaba sözlerin, suçlamaların ve hakaretlerin bir kısmının yakın arkadaşlarından geldiğini söyledi.

Ethan ayrıca Mikayla'nın depresyon, otizm ve borderline kişilik bozukluğu gibi ciddi ruh sağlığı sorunları yaşadığını ve psikolojisinin zorbalığa maruz kalmasıyla daha da kötüleştiğini söyledi.

KENDİNİ YABAN HAYATI KURTARMAYA ADAMIŞTI

Kendini yaban hayatı kurtarmaya adamış bir isim olan Mikayla, henüz 20 yaşındayken egzotik hayvanları korumak ve rehabilite etmek amacıyla Save A Fox adlı kuruluşu kurdu.

Eşi Ethan, Mikayla’nın hayatını hayvanlara adadığını vurgulayarak, ''İster bir kaplumbağanın yolun karşısına geçmesine yardım etmek olsun, ister korkunç bir kürk çiftliğinden 500 tilkiyi kurtarmak olsun. Onun için fark etmezdi…'' dedi.

Acılı eşi, çok üzgün olduğunu ifade ederek, ''Mikayla tanıdığım en özverili insanlardan biriydi'' şeklinde konuştu.