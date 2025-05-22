Japonya bu skandalla çalkalanıyor! Yaklaşık 50 kadına tecavüz eden taksici yakalandı

Japonya’da eski bir taksi şoförünün yaklaşık 50 kadına ilaç verip cinsel saldırıda bulunduğu tespit edildi. Japon polisler 54 yaşındaki adamın yakalanarak tutuklandığını bildirdi.

Kan donduran olay Japonya’da yaşandı. Japonya polisi, eski bir taksi şoförünün kadın bir yolcusuna ilaç verdiği ve tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

3 BİN GÖRÜNTÜ ELE GEÇİRİLDİ

Yerel basın, polis ekiplerinin adamın taksisinde ve evinde olaya ilişkin yaklaşık 3 bin video ve görüntü bulduğunu bildirdi.

İLAÇ VERİP CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

AFP’ye açıklamalarda bulunan Tokyo Polis sözcüsü, zanlının geçen sene 20'li yaşlarında olan bir kadına uyku ilacı verdiğini, kadının bu sebeple bilincini kaybettiğini, taksicinin durumdan yararlanarak kadını evine götürüp uygunsuz bir eylemde bulunduğunu kaydetti. Polis, şüphelinin eylemi gerçekleştirdiği anın görüntülerini kaydettiğini de belirtti.

2008 YILINDAN BERİ SÜRDÜRÜYOR

Japonya kamu yayıncısı NHK’nın haberine göre, şüpheli, kadına sağlık durumuyla ilgileniyormuş gibi yaparak su ve ilaç vermişti. Medyada yer alan haberlerde, kadının saçında uyku ilacı kalıntılarına rastlandığı bildirildi. Haberlere göre, şüphelinin telefonu ve diğer cihazlarında bulunan görüntüler, 2008 yılına kadar dayanıyordu.

DAHA ÖNCE DE TUTUKLANMIŞTI

Japonya basını, şüphelinin , ekim ayında başka bir kadına ilaç verip 40.000 yen (yaklaşık 11 bin TL) çaldığı şüphesiyle tutuklandığını bildirdi. Daha sonra serbest bırakılan şüphelinin, aralık ayında iddia edilen uygunsuz saldırı suçundan tekrar gözaltına alındığı belirtiliyor.