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Kan donduran baba vahşeti! 3 kızını gözünü kırpmadan katletti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kan donduran baba vahşeti! 3 kızını gözünü kırpmadan katletti
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Washington eyaletinde yaşayan dokuz, sekiz ve beş yaşlarındaki 3 kardeşin cesedi bir kamp alanında, babalarının aracının yanında bulundu. Olayın ardından kayıplara karışan baba Travis Decker’i bulmak için çalışma başlatıldı.

Kan donduran vahşet ABD’nin Washington eyaletinde yaşandı. Yaşları dokuz, sekiz ve beş olan Paityn, Evelyn ve Olivia Decker, haftasonu ziyaret için babalarına gitmişti.

Kan donduran baba vahşeti! 3 kızını gözünü kırpmadan katletti - 1. Resim

ÇOCUKLARINDAN UZUN SÜRE HABER ALAMADI

Çocuklarını kampa götüreceğini söyleyen baba ve kızlarından uzun süre haber alamayan anne Whitney, kayıp ihbarında bulundu.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

İhbarın üzerine harekete geçen polis ekipleri, kamp alanının yakınlarında, Travis’in aracının yanında 3 cansız beden tespit etti. Kimlik kontrolü için olay yerine gelen anne, cesetlerin 3 kızına ait olduğunu belirtti.

Kan donduran baba vahşeti! 3 kızını gözünü kırpmadan katletti - 2. Resim

YAKIN ZAMAN ÖNCE İŞTEN AYRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Decker’ın eski bir asker olduğu ve yakın zamanda ordudan ayrıldığı ortaya çıktı. Anne Whitney, Travis’in işinden ayrıldığından beri zorluklarla mücadele ettiğini ve ruh sağlığının bozulduğunu öne sürdü.

Kan donduran baba vahşeti! 3 kızını gözünü kırpmadan katletti - 3. Resim

Kayıp olan Travis Decker’ı bulmaya yönelik çalışma başlatıldı. ABD polisi, 'bu davayı kapatmak için gayretle çalışmaya kararlı' olduklarını da sözlerine ekledi.

Kan donduran baba vahşeti! 3 kızını gözünü kırpmadan katletti - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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