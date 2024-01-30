Kanada'dan Türkiye adımı! Silah ihracatı kısıtlaması kalktı

Kanada hükümeti, Türkiye’ye satış yapmak isteyen savunma sanayii firmalarına yönelik 2020'den bu yana uyguladığı ihracat kısıtlamalarını kaldırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada, ihracatla ilgili detaylara da yer verildi.

Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarına yönelik 27 Eylül 2020'de başlatılan ve 44 gün süren İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan’ın yanında yer almasından dolayı Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan Kanada ihracat yasağının kaldırıldığını duyurdu.

İHRACAT YASAĞI RESMEN KALKTI

Hükümetin resmi internet sitesinden ihracatçı firmalara yapılan açıklamaya göre, sınırlamalar artık yürürlükte değil.

Açıklamada, 16 Nisan 2020'de Türkiye'ye savunma sanayi ile ilgili belli kalemlerin ihraç edilmesine yönelik başvurulara reddetme politikası uygulanmaya başlandığı hatırlatılarak, "Bu bildirimin tarihi itibarıyla muhtemel ret politikası artık yürürlükte değildir." ifadeleri kullanıldı.

İHRACAT İÇİN BAŞVURULAR VAKA BAZINDA İNCELENECEK

Mühimmat listesi de dahil olmak üzere ihracatçı gruplarca Türkiye'ye yapılacak ihracat ve komisyonculuk izni başvurularının, artık Kanada'nın risk değerlendirme çerçevesi kapsamında vaka bazında inceleneceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, uluslararası alandaki benzer ihracat izinlerindeki standart ifadelere de yer verilerek, üçüncü ülkelere satış durumunda güvence istenmesi ve insan hakları hukukuna ilişkin bazı atıflar da yer aldı.