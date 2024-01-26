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    • Reuters: Kanada, Türkiye’ye yönelik silah ambargosunu kaldırıyor

    Kanada son 4 yıldır Türkiye’ye yönelik uyguladığı silah ihracatındaki kısıtlamayı kaldırma kararı aldı. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau görüşmesinin ardından geldi. Ankara ve Ottava İHA ihracatında yeni bir döneme girereken anlaşma, İsveç'in NATO üyeliği tamamlandığında yürülüğe girecek.

    Düzenleyen: / Kaynak: Reuters
    - Güncelleme:
    Reuters: Kanada, Türkiye’ye yönelik silah ambargosunu kaldırıyor
    Kanada, Ambargo, İha, Haber

    Dünya Haberleri  / Reuters

    Kanada ve Türkiye silah ihracatındaki kısıtlamaların kaldırılmasında anlaştı. Karabağ savaşından bu yana devam eden 4 yıllık ambargonun sona ermesi ile İHA ihracatında da yeni bir dönemin kapısı aralandı. 

    ŞEFFAFLIK ŞARTI

    Reuters, Ankara ve Ottava'nın, insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldıkları yerler konusunda daha fazla şeffaflık sağlanması karşılığında Kanada’dan Türkiye’ye İHA ihracatının yeniden başlayacağını bildirdi.

    İSVEÇ'İN ÜYELİĞİ TAMAMLANDIĞINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

    Söz konusu anlaşma, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylama sürecini tamamlamasının ardından yürürlüğe girecek.

    İsminin açıklanmasını istemeyen iki kaynak Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya katılımıyla ilgili nihai belgeleri bugün ABD’ye göndermesinin beklendiğini ve bunun Kanada’nın ihracat kısıtlamalarını derhal kaldırmasının önünü açacağını söyledi.

    Konuya yakın bir kaynak, aylar süren görüşmelerin ardından ocak ayı başlarında uzlaşmaya varıldığını, anlaşmanın da İsveç’in NATO onayı tamamlandıktan sonra yürürlüğe gireceği konusunda iki tarafında el sıkıştığını belirtti.

    2020’DE ASKIYA ALINMIŞTI

    Kanada, Türkiye’de üretilen İHA’ların Ermenistan’la Dağlık Karabağ’da savaşan Azeri güçleri tarafından kullanıldığını belirterek, İHA’larda kullanılan bazı parçaların ihracatını 2020’de askıya almıştı.


    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Reuters
    KanadaAmbargoİha
    Haberler > Dünya > Reuters: Kanada, Türkiye’ye yönelik silah ambargosunu kaldırıyor
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