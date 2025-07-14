Polis, devriye gezerken buldu! İki kızıyla yıllardır mağarada yaşıyor: Sebebi ise ilginç

Rus uyruklu Nina Kutina ve iki kızı, Hindistan’ın ormanlık alanlarında bulunan bir mağarada 7 yıl geçirdi. 2017 yılında aldığı iş vizesinin süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılmayan kadın ve iki çocuğu, yetkililer tarafından tesadüfen bulundu.

İlginç olay Hindistan’da yaşandı. Rus uyruklu 40 yaşındaki Nina Kutina, iki kızıyla birlikte ormanlık bir alanda bulunan mağarada tam yedi yıl yaşadı. Hayatına mağarada devam eden 3 kişilik aile, polislerin bölgede yaptıkları devriye sırasında tespit edildi.

YILLARDIR MAĞARADA YAŞIYORDU

Kutina'nın Hindistan'a iş vizesiyle geldiği ve bu vizenin 2017'de sona erdiği, o zamandan beridir de mağarada kaçak olarak yaşadıkları ortaya çıktı.

MANASTIRA YERLEŞTİRİLDİ

İfadesi alınan Rus kadın, Goa'dan Gokarna'ya giderek burada meditasyon ve Hindu ritüelleri yaptığını anlattı. Kutina ve çocuklarına bu bölgede kalmanın çok tehlikeli olduğundan bahseden yetkililer, aileyi Kutina'nın isteği üzerine Kumta bölgesindeki bir manastıra yerleştirdi.

Yapılan incelemelerde ailenin uyumak için plastik örtüler kullandığı ve çoğunlukla hazır yemek yediği ortaya çıktı. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.