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Tarihi merdivenlerde araç şoku! Görenler şaşkına döndü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Roma, İspanyol Merdivenleri, Araba, Sürücü, Otel, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Roma’daki tarihi İspanyol Merdivenleri’nden aracıyla inmeye çalışan 80’li yaşlarındaki bir sürücü olay yerinde yakalandı. Yaşlı adamın otomobili kısa süre içinde vinçle kaldırılırken yetkililer, aracın bir hasara yol açıp açmadığını kontrol etmek için olay yerine yönlendirildi.

İlginç görüntüler Roma’dan geldi. Sabahın erken saatlerinde tarihi İspanyol Merdivenleri’nden aracıyla inmeye çalışan 80’li yaşlarındaki bir adam yolun yarısında durduruldu.

Tarihi merdivenlerde araç şoku! Görenler şaşkına döndü - 1. Resim

ALKOL TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Alkol testi yapılan yaşlı adamın testi negatif çıktı. Kimliği açıklanmayan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ederken ehliyetinin iptal edilip edilmeyeceği henüz belli değil.

Tarihi merdivenlerde araç şoku! Görenler şaşkına döndü - 2. Resim

Kültür Bakanlığı’ndan yetkililer merdivenleri incelemek üzere olay yerine yönlendirilirken olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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