Tarihi merdivenlerde araç şoku! Görenler şaşkına döndü

Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Haziran 2025 16:23 - Güncelleme: 23 Haziran 2025 16:38 - Güncelleme:

Roma, İspanyol Merdivenleri, Araba, Sürücü, Otel, Haber

Roma’daki tarihi İspanyol Merdivenleri’nden aracıyla inmeye çalışan 80’li yaşlarındaki bir sürücü olay yerinde yakalandı. Yaşlı adamın otomobili kısa süre içinde vinçle kaldırılırken yetkililer, aracın bir hasara yol açıp açmadığını kontrol etmek için olay yerine yönlendirildi.

İlginç görüntüler Roma’dan geldi. Sabahın erken saatlerinde tarihi İspanyol Merdivenleri’nden aracıyla inmeye çalışan 80’li yaşlarındaki bir adam yolun yarısında durduruldu. ALKOL TESTİ NEGATİF ÇIKTI Alkol testi yapılan yaşlı adamın testi negatif çıktı. Kimliği açıklanmayan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ederken ehliyetinin iptal edilip edilmeyeceği henüz belli değil. Kültür Bakanlığı’ndan yetkililer merdivenleri incelemek üzere olay yerine yönlendirilirken olaya ilişkin soruşturma sürüyor. İlgili Haber Xiaomi araç sürücüyü çileden çıkardı! 20 kez uyardı: Sebebi ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı