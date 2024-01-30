Ukrayna ve Rusya'dan misilleme hava saldırıları

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. senesi dolarken, karşılıklı saldırılar tüm hızıyla devam ediyor. Ukrayna, 15 Rus İHA'sını düşürdüğünü duyururken Rusya ise misilleme olarak 21 Ukrayna İHA'sının imha edildiğini açıkladı.

Ukrayna, gece boyunca, 35 Rus insansız hava aracından 15'ini düşürmesine karşılık misilleme olarak Rusya 21 Ukrayna İHA'sını etksizi hale getirdi.

BATI'DAN YARDIM İSTEDİLER

Kiev'den yapılan açıklamada, Rus güçlerinin gece boyunca Ukrayna'daki hedeflere 2 füze ve 35 saldırı uçağı gönderdiğini ve insansız hava araçlarından (İHA) yalnızca 15'ini vurabildiklerini ifade etti.

Ukraynalı yetkililer, Batılı müttefiklerini hava savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye çağırdı ve ülkenin hava sahasının kontrolünü ele geçirmenin bu yıl için bir öncelik olduğunu söyledi.

Hava kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise, "Düşman bazı İHA'larını cephe hattı boyunca yönlendirerek altyapı ile cephe hattına ve Rusya sınırına yakın sivil ve askeri tesisleri vurmaya çalıştı" denildi.

Açıklamada, özellikle doğu ve güney bölgelerindeki hava savunma sistemlerinin İran tasarımı İHA'lardan 15'ini düşürdüğü belirtildi.

RUSYA'DAN MİSİLLEME

Ukrayna'nın sınır ötesi hava saldırılarını artırması üzerine Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Rusya toprakları ve ilhak edilen Kırım yarımadası üzerinde 21 Ukrayna İHA'sını düşürdüğünü söyledi.