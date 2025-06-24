Vahşetin böylesi! Kız arkadaşının kaşını ısırarak koparttı: Sebebi ise kan dondurdu

ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Norfolk şehrinde yaşayan Benjamin Jones, eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle hapse çarptırılmasının ardından 12 ay sonra serbest bırakıldı. Serbest kalan saldırgan, kıskançlık sebebiyle eski kız arkadaşının kaşını ısırarak koparttı.

Kan donduran olay, ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Norfolk şehrinde yaşandı. Benjamin Jones isimli saldırgan geçtiğimiz yıl haziran ayında eski kız arkadaşını darp etmesi sebebiyle yakalanarak cezaevine gönderilmişti.

BİR KEZ DAHA SALDIRDI

2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Jones, 12 ay hapis yattıktan sonra şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Serbest kalan saldırgan, 10 yıl boyunca uzaklaştırma kararı bulunan eski kız arkadaşına kıskançlık sebebiyle bir kez daha saldırdı.

GÖZÜNÜ ISIRIP KAŞINI KOPARTTI

Genç kadının gözünü ısırıp kaşını kopartan Jones, onu çirkinleştirdiğini dolayısıyla artık kimsenin kız arkadaşına bakmayacağını savundu. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken saldırgan kısa sürede yeniden tutuklandı.

Evinde bulunan zavallı kadının bilincinin kapalı olduğu belirtilirken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaşı koparılan kadının vücudunun çoğu yerinde morluklar ve yara izleri tespit edildi.

YAPTIKLARI KAN DONDURDU

Saldırganın daha önce de eski kız arkadaşını kış mevsiminde çıplak halde dışarı attığı, çeşitli işkenceler yaptığı ve hendeğe atmakla tehdit ettiği ortaya çıktı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.