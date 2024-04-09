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Yanlış teşhisle ağır kemoterapi gördü, hayatı karardı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yanlış teşhisle ağır kemoterapi gördü, hayatı karardı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanser teşhisi konulması üzerine ailesiyle vedalaşan Lisa Monk, zorlu tedavi sürecinin ardından hasta olmadığı anlaşılınca büyük şok yaşadı.

M. EMİN ARVAS - ABD’nin Texas eyaletinde iki çocuk annesi Lisa Monk (39), 2022 sonunda şiddetli karın ağrıları sebebiyle hastaneye gitti. Çekilen bilgisayarlı tomografide kadında iki böbrek taşı olduğu ve dalağında bir kitle bulunduğu ortaya çıktı. Kitle Ocak 2023’te ameliyatla alındı. Alınan numuneler dört ayrı laboratuvara gönderildi ve sonunda kadına agresif bir damar kanseri teşhisi konuldu.

Monk, doktorların “En fazla 15 ay yaşarsın” demeleri üzerine aile fertleriyle vedalaştı. Kanser hastanesine sevk edilen Monk, Mart 2023’te ilk kemoterapisini gördü. Bütün saçları dökülen ve defalarca istifra eden kadına daha sonra çok daha ağır kemoterapi seansı uygulandı. Nisan ayındaki rutin hastane randevusunda ise Monk’a “aslında hiçbir zaman kanser olmadığı, ilk patoloji raporunun yanlış olduğu” ifade edildi.

"GEREKSİZ KEMOTERAPİ SEBEBİYLE İÇ ORGANLARIM PİŞTİ"

Doktorların büyük hatadan dolayı özür dilemek yerine kendisini tebrik etmelerine öfkelenen Monk “Gereksiz kemoterapi sebebiyle iç organlarım pişti. Bir sene geçti yan etkilerini hâlen hissediyorum. Maddi açıdan da çok borçlandım” dedi.

Kanserin çok pahalı bir hastalık olduğunu, faturalarının hiçbirinin iptal edilmesini sağlayamadığını ifade eden Monk “Duygusal travma da yaşadım. Çok karanlık bir dönemdi. Hiç tanışamayacağım torunlarıma veda mektupları yazıyordum” diye konuştu.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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