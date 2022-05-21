Türkiye Gazetesi

Arda’nın Mutfağı adlı program bugün yeni bölümüyle ekranlara geldi. Arpa şehriye salatası tarifi, 21 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanmış olan Arda’nın Mutfağı ile çok konuşuldu.

ARPA ŞEHRİYE SALATASI TARİFİ

Ünlü şefin hazırladığı arpa şehriye salatası tarifi internette yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Tarif izleyicilerden tam not alırken arpa şehriye salatası için gerekli malzemeler ve hazırlanışı da merak edildi. Pek çok yemeğin yanına yakışacak arpa şehriye salatasının hazırlanışını Arda Türkmen’in tarifiyle veriyoruz.

ARPA ŞEHRİYE SALATASI MALZEMELERİ

2 su bardağı arpa şehriye

2 su bardağı sıcak su

Tuz

Salata için:

10 -15 adet çeri domates

1 adet küçük boy kırmızı soğan

1-2 adet salatalık

15 -20 adet siyah zeytin

1 tutam dereotu

1 tutam taze fesleğen

Tuz, karabiber

Sosu için:

¼ su bardağı zeytinyağı

½ adet limonun suyu

1 yemek kaşığı hardal

Tuz, karabiber

ARPA ŞEHRİYE SALATASI NASIL YAPILIR?

Tencereye şehriyeleri alın ve rengi dönene kadar kavurun.

Rengi değişen şehriyelerin üzerine su ve tuz ekleyip haşlayın.

Şehriyeler suyunu çekince tencerenin kapağının altına havlu kağıt koyun ve demlenmeye bırakın.

Salata için tüm malzemeleri doğrayın. Tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

Sosu için kapaklı bir kavanozun içerisine limon suyu, zeytinyağı, hardal, tuz ve karabiberi ilave edin. Kavanozun kapağını kapatın ve çalkalayın.

Şehriye ve salata malzemelerini karıştırın. Üzerine hazırladığınız sosu ilave edip karıştırın.

Dilerseniz mısır, Meksiika fasulyesi gibi malzemeler de ekleyebilirsiniz.

Geniş bir servis tabağına alıp üzerini dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...

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