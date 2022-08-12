Türkiye Gazetesi

İbrahim Gülşen son yıllarda Türklerin Londra’ya ilgisinin önemli şekilde arttığını, pek çok Türk yatırımcının geçici fiyat düşüşünü fırsat olarak değerlendirdiğini ve alıma geçtiğini, son 2 yılda emlak almak için kendilerine ulaşan Türk yatırımcı sayısında yüzde 297 artış yaşandığını ifade ederek gayrimenkul alanında yeni yaşam alanları oluşturmaya başlayan İbrahim Gülşen yeni projeleri hakkında detaylı bilgiler iletti.