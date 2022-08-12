İbrahim Gülşen son yıllarda Türklerin Londra’ya ilgisinin önemli şekilde arttığını, pek çok Türk yatırımcının geçici fiyat düşüşünü fırsat olarak değerlendirdiğini ve alıma geçtiğini, son 2 yılda emlak almak için kendilerine ulaşan Türk yatırımcı sayısında yüzde 297 artış yaşandığını ifade ederek gayrimenkul alanında yeni yaşam alanları oluşturmaya başlayan İbrahim Gülşen yeni projeleri hakkında detaylı bilgiler iletti.
Gayrimenkul Yatırımcısı İbrahim Gülşen: “Türk yatırımcıların Londra’ya ilgisi arttı”
12.08.2022 - 13:50 | Son Güncelleme: 12.08.2022 - 13:53
Türkiye Gazetesi
İbrahim Gülşen Londra’da yaptığı yatırımlarla dikkat çekerken açtığı galeriden sonra bu seferki yatırımı kendi alanı olan gayrimenkul üzerine yeni bir yatırım yapmaya hazırlanıyor.
Etiketler : Londra,İngiltere,
895344 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/895344.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER