Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, anasınıfı ve ilkokul 1’inci sınıflarda geçen hafta başlatılan yüz yüze eğitimi yakından takip ettiklerini, her şeyin gayet güzel gittiğini söyledi. Giresun’da Dereli ilçesindeki Şehit Yüzbaşı İsmail Hakkı Öztopal İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret eden Selçuk, şunları söyledi: “Millî Eğitim Bakanlığı olarak görevimiz okulları açık tutmak. Okulların açılmasıyla ilgili şartları izleyerek, duruma bakarak, salgının seyrini ayrıntılı olarak inceleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. O anlamda önümüzdeki süreçte okulların açılması konusunda daha ileri aşamalarda kararlar almayı umut ediyoruz. Çünkü okullarımızın açılmamasının yol açtığı birtakım eğitim kayıpları, öğrenme kayıpları orta ve uzun vadede çok büyük tahribatlara yol açabilir. Bunun önüne geçebilmek için de her türlü önlemi öğretmenlerimizle beraber, il, ilçe yöneticilerimizle okul müdürlerimizle beraber izlemeye devam ediyoruz.” Bakan Selçuk, ziyaret ettiği okulda öğrencilerin katılımının yüzde 90 olduğunu belirterek “Türkiye ölçeğine baktığımızda çok yüksek oranda bir katılım. Bu da bizi umutlandırıyor” dedi.