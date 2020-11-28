Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Selçuk, bu çerçevede gençlere siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı, mobil yazılım geliştirme uzmanı, endüstriyel robot programcısı gibi meslekler için gerekli eğitimlerin verildiğini kaydetti. 2015 yılından bugüne kadar bilişim sektöründe 80 bini aşkın kişinin Mesleki Eğitim Kurslarına ve İşbaşı Eğitim Programlarına katıldığını bildiren Bakan Selçuk “Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projemiz kapsamında düzenlenen özel nitelikli kurslarda ise bugüne kadar yaklaşık 8 bin kişiye eğitim verdik” dedi. Teknolojik dönüşüme nitelikli işgücü yetiştirerek uyum sağlanacağını ifade eden Bakan Selçuk, bu kapsamda düzenlenecek Mesleki Eğitim Kursları ve İşbaşı Eğitim Programlarından en az 10 bin kişinin faydalanacağını duyurdu.