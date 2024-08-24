Gözler boş kontenjanlara çevrildi Bir ihtimal daha var: Ek yerleştirme

YKS yerleştirme süreci sona erdi. Şimdi kalan az sayıdaki boş kontenjana, kazanıp tercih yapmayan aday sayısı da eklenerek ek yerleştirilmeye çıkılacak

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - 2024 YKS sonuçlarına göre üniversite genel yerleştirme ve kayıt işlemleri dün sona erdi. Şimdi sırada mazeretli kayıtları var. Herhangi bir nedenle kayıt yaptıramayan bütün adaylar bu sene bu haktan yararlanabilecek. 26 Ağustos’ta başlayacak süreç 2 Eylül’de noktalanacak.

Yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adayın 1 milyon 670 bin 205’i tercih yapma hakkını elde etti. Bu hakkı kazanan adaylardan 802 bin 170’i örgün lisans ve ön lisans programlarına, 185 bin 218’i ise Açıköğretim Fakültesi (AÖF) lisans ve ön lisans programlarına yerleşti. Böylece lisans ve ön lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan aday sayısı toplam 987 bin 388 oldu. Devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 20 bin 826, ön lisans programlarında ise sadece vakıf üniversitelerindeki 2 bin 912 kontenjan boş kaldı. Devlet ve vakıf olmak üzere üniversitelerin toplam 23 bin 738 kontenjanı dolmadı. KKTC ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans programlarında 4 bin 934, ön lisans programlarında 272 olmak üzere 5 bin 206 kontenjan boş kaldı. Gözler ek yerleştirmelere çevrildi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Adaylar bir yükseköğretim programına yerleşseler bile kayıt yaptırmamayı tercih edebiliyor. Bu da boş kontenjanların artmasına yol açıyor. Bunlar için ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılıyor. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar, ek yerleştirme için başvuramıyor. Genel yerleştirmelerin ardından ek yerleştirme kılavuzu yayımlanacak. Ek yerleştirme tercihi yapacak adayların bunu dikkatli incelemeleri gerek. Burada verilen tercih süresi içerisinde adaylar boş kontenjanlar için listelerini hazırlayacak. Adayların genel yerleştirmede olduğu gibi programların özel şartlarına dikkat etmeleri önemli. Geçtiğimiz yıl ek tercih süreci eylül ayı ortasında başlatılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde YKS ek tercihlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.