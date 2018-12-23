Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yılda süt prim desteğini 15 kuruş artırarak 25 kuruşa çıkardıklarını belirten Bakan Pakdemirli, Ocak, şubat, mart aylarında süt üreticilerimize, litre başına vermekte olduğumuz ortalama 10 kuruş ‘süt prim desteği’, 15 kuruş daha artırılarak, 25 kuruşa yükseltilmiştir. Böylece; Ulusal Süt Konseyi’nin açıkladığı tavsiye fiyat kararı olan 1,70 TL’lik sütün litre fiyatı, Bakanlığımızca yapılan 25 kuruşluk desteklemeyle 1,95 TL olacaktır. Bu desteklemeyle, 2019 yılının ilk 3 ayında süt üreticilerimize toplam 571 milyon TL süt desteği yapılmış olacaktır” dedi.