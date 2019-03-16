Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şirketin Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan’ın vekaleten genel müdürlük görevine atandığı belirtildi. Terzioğlu görevinden ayrılma kararı ile ilgili olarak “Turkcell’de görev yaptığım dört yıla yakın dönem boyunca Türkiye’nin lider mobil operatörünü dünyanın ilk dijital operatörüne dönüştürdük ve telekom sektöründe örnek gösterilen bir firma hâline geldik. Bu dönemde, ülkemize, paydaşlarımıza ve müşterilerimize değer sağlamak için onlarca yıllık iş tecrübesine sahip profesyonellerimizden, iş hayatına yeni atılan genç yeteneklerimize kadar bir takım olarak durmadan çalıştık. Bu güçlü takımın daha yeni rekorlara ve başarılara imza atacağına inancım tamdır” dedi.

İLKLERE İMZA ATTI

Turkcell, Kaan Terzoğlu ile birçok ilklere imza attı. Terzioğlu “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın” hedefi ile dijital servisler ve veri merkezleri kurdu. Turkcell bu dönemde dünyanın ilk dijital operatörü haline gelirken dijital servisler 4 kıtada, 9 operatör tarafından 39 ülkeye yayıldı. Dijital servislerin sayesinde şirket son üç yılda dünyanın en hızlı büyüyen operatörü hâline geldi. Terzioğlu aynı zamanda Yaani ile hem arama motoru hem e-Posta hizmetlerini bu ülkeye kazandıran isim oldu. Terzioğlu 15 Temmuz’da gösterdiği duruşuyla da unutulmadı. Darbe gecesi askerlere kuşaklarına dönmesi için mesaj gönderdi, demokrasinin ve milletin yanında yer aldı.